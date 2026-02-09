https://1prime.ru/20260209/rynok-867331680.html
Российский рынок акций снизился за основную сессию
2026-02-09T19:12+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,36%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,36%, до 2 725,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,71%, до 1 125,55 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,12%, до 1 105,77 пункта.
