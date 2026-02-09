https://1prime.ru/20260209/rzhd-867309341.html

РЖД недополучили более 200 миллиардов рублей доходов в 2025 году

2026-02-09T10:47+0300

экономика

бизнес

россия

олег белозеров

ржд

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году недополучили более 200 миллиардов рублей доходов из-за серьезного снижения объема грузовой базы, но прибыльны и эффективны, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. "В целом в прошлом году произошло серьезное снижение объема грузовой базы. Да, это повлияло на доходы "Российских железных дорог". Мы недополучили более 200 миллиардов рублей. Для нас это много. Но мы прибыльны, мы эффективны", - сказал глава РЖД в интервью телеканалу "Россия 24".Погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,116 миллиарда тонн.

