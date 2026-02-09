Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более миллиона россиян установили в январе самозапрет на кредиты и займы - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/samozapret-867312596.html
Более миллиона россиян установили в январе самозапрет на кредиты и займы
Более миллиона россиян установили в январе самозапрет на кредиты и займы - 09.02.2026, ПРАЙМ
Более миллиона россиян установили в январе самозапрет на кредиты и займы
Общее количество установленных самозапретов на привлечение кредитов и займов в январе чуть превысило 1 миллион человек, что на 31% меньше, чем в декабре,... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T11:55+0300
2026-02-09T11:55+0300
финансы
банки
москва
санкт-петербург
рф
алексей волков
нбки
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Общее количество установленных самозапретов на привлечение кредитов и займов в январе чуть превысило 1 миллион человек, что на 31% меньше, чем в декабре, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "Общее количество установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов и займов в январе 2026 года составило 1,02 миллиона единиц, или на 30,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2025 года – 1,48 миллиона единиц)", - говорится в релизе. В итоге, по данным НБКИ, всего в России на 31 января количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 18,04 миллиона человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта 2025 по январь 2026 года предпочли 1,05 миллиона человек, уточняется там. Там также отмечается, что при этом в многофункциональных центрах (МФЦ) было установлено 123,4 тысячи самозапретов или на 52,7% меньше, чем в декабре (261,2 тысячи), а через интернет-портал "Госуслуги" - 899,1 тысячи, или на 26% меньше, чем месяцем ранее (1 215,2 тысячи самозапретов). "В свою очередь услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в январе 2026 года заемщики воспользовались 66,3 тысячи раз, или на 19,2% меньше, чем в декабре 2025 года (82 тысячи раз), а на портале "Госуслуги" – 97,1 тысячи раз, или на 9,9% меньше, чем в предыдущем месяце (107,7 тысячи единиц)", - говорится в материалах.Наибольшее общее количество самозапретов в январе было установлено в Москве (90,9 тысячи), Московской области (56,8 тысячи), Санкт-Петербурге (45,7 тысячи), а также в Башкирии (37,2 тысячи) и Татарстане (36,1 тысячи), говорится в релизе. Там также отмечается, что наиболее серьезное снижение общего количества устанавливаемых самозапретов в январе к декабрю среди 20 региональных лидеров зафиксировано в Нижегородской (-36,1%), Иркутской (-35,6%), Московской (-33,5%) и Самарской (-33,3%) областях, а также в Пермском крае (-32,9%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц сократился на 32,5% и 32,3% соответственно. "Существенное сокращение количества обращений граждан за самозапретами в январе по сравнению с предыдущими месяцами связано, прежде всего, с длинными новогодними праздниками. Сезонным фактором обусловлено и снижение в январе показателя снятия самозапретов", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в материалах.
https://1prime.ru/20251229/putin-866028986.html
https://1prime.ru/20260121/samozapret-866736076.html
москва
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_160:0:1667:1130_1920x0_80_0_0_bdd6d135268816a8a075473f591e1c1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, санкт-петербург, рф, алексей волков, нбки
Финансы, Банки, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Алексей Волков, НБКИ
11:55 09.02.2026
 
Более миллиона россиян установили в январе самозапрет на кредиты и займы

НБКИ: самозапреты на кредиты и займы в январе установили еще 1,02 миллиона человек

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска офиса микрозаймов
Вывеска офиса микрозаймов - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Вывеска офиса микрозаймов. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Общее количество установленных самозапретов на привлечение кредитов и займов в январе чуть превысило 1 миллион человек, что на 31% меньше, чем в декабре, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"Общее количество установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов и займов в январе 2026 года составило 1,02 миллиона единиц, или на 30,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2025 года – 1,48 миллиона единиц)", - говорится в релизе.
В итоге, по данным НБКИ, всего в России на 31 января количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 18,04 миллиона человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта 2025 по январь 2026 года предпочли 1,05 миллиона человек, уточняется там.
Там также отмечается, что при этом в многофункциональных центрах (МФЦ) было установлено 123,4 тысячи самозапретов или на 52,7% меньше, чем в декабре (261,2 тысячи), а через интернет-портал "Госуслуги" - 899,1 тысячи, или на 26% меньше, чем месяцем ранее (1 215,2 тысячи самозапретов).
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на участие в азартных играх
29 декабря 2025, 11:35
"В свою очередь услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в январе 2026 года заемщики воспользовались 66,3 тысячи раз, или на 19,2% меньше, чем в декабре 2025 года (82 тысячи раз), а на портале "Госуслуги" – 97,1 тысячи раз, или на 9,9% меньше, чем в предыдущем месяце (107,7 тысячи единиц)", - говорится в материалах.
Наибольшее общее количество самозапретов в январе было установлено в Москве (90,9 тысячи), Московской области (56,8 тысячи), Санкт-Петербурге (45,7 тысячи), а также в Башкирии (37,2 тысячи) и Татарстане (36,1 тысячи), говорится в релизе.
Там также отмечается, что наиболее серьезное снижение общего количества устанавливаемых самозапретов в январе к декабрю среди 20 региональных лидеров зафиксировано в Нижегородской (-36,1%), Иркутской (-35,6%), Московской (-33,5%) и Самарской (-33,3%) областях, а также в Пермском крае (-32,9%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц сократился на 32,5% и 32,3% соответственно.
"Существенное сокращение количества обращений граждан за самозапретами в январе по сравнению с предыдущими месяцами связано, прежде всего, с длинными новогодними праздниками. Сезонным фактором обусловлено и снижение в январе показателя снятия самозапретов", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в материалах.
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Госдуме обсуждают возможность самозапрета на платежи в компьютерных играх
21 января, 09:29
 
ФинансыБанкиМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФАлексей ВолковНБКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала