Более миллиона россиян установили в январе самозапрет на кредиты и займы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Общее количество установленных самозапретов на привлечение кредитов и займов в январе чуть превысило 1 миллион человек, что на 31% меньше, чем в декабре, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "Общее количество установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов и займов в январе 2026 года составило 1,02 миллиона единиц, или на 30,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2025 года – 1,48 миллиона единиц)", - говорится в релизе. В итоге, по данным НБКИ, всего в России на 31 января количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 18,04 миллиона человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта 2025 по январь 2026 года предпочли 1,05 миллиона человек, уточняется там. Там также отмечается, что при этом в многофункциональных центрах (МФЦ) было установлено 123,4 тысячи самозапретов или на 52,7% меньше, чем в декабре (261,2 тысячи), а через интернет-портал "Госуслуги" - 899,1 тысячи, или на 26% меньше, чем месяцем ранее (1 215,2 тысячи самозапретов). "В свою очередь услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в январе 2026 года заемщики воспользовались 66,3 тысячи раз, или на 19,2% меньше, чем в декабре 2025 года (82 тысячи раз), а на портале "Госуслуги" – 97,1 тысячи раз, или на 9,9% меньше, чем в предыдущем месяце (107,7 тысячи единиц)", - говорится в материалах.Наибольшее общее количество самозапретов в январе было установлено в Москве (90,9 тысячи), Московской области (56,8 тысячи), Санкт-Петербурге (45,7 тысячи), а также в Башкирии (37,2 тысячи) и Татарстане (36,1 тысячи), говорится в релизе. Там также отмечается, что наиболее серьезное снижение общего количества устанавливаемых самозапретов в январе к декабрю среди 20 региональных лидеров зафиксировано в Нижегородской (-36,1%), Иркутской (-35,6%), Московской (-33,5%) и Самарской (-33,3%) областях, а также в Пермском крае (-32,9%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц сократился на 32,5% и 32,3% соответственно. "Существенное сокращение количества обращений граждан за самозапретами в январе по сравнению с предыдущими месяцами связано, прежде всего, с длинными новогодними праздниками. Сезонным фактором обусловлено и снижение в январе показателя снятия самозапретов", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в материалах.

