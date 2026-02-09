https://1prime.ru/20260209/samozapret-867323057.html

В России могут ввести самозапрет на международные звонки

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Минцифры России будет дорабатывать меру по запрету международных звонков без согласия абонента и не исключает возможности введения самозапрета на них, заявил статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике. "Соответственно, встает вопрос очень справедливый - что сделать гражданам, которые по честному, в режиме своей работы, каждодневного общения, общения с родственниками, друзьями, пользуются международными звонками. И, может быть, действительно, пойти по пути самозапрета, как это было сделано с кредитами - очевидно, что мера рабочая. ... Поэтому по международным звонкам, как и договаривались, ... мы пообсуждаем, точно ко второму чтению будут донастройки", - сказал Лебедев. Он отметил, что объем донастроек по этой мере пока неясен: "Обсуждается и режим самозапрета, и возможность направления смс гражданину, что есть в его адрес такой звонок и так далее". В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди этих мер - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Кроме того, планируются ограничения по количеству банковских карт. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.

