СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в список санкций против России

СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в список санкций против России

2026-02-09T20:02+0300

2026-02-09T20:02+0300

2026-02-09T20:03+0300

политика

мировая экономика

грузия

индонезия

ес

россия

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ЕС впервые предлагает включить порты в третьих странах в санкционные списки в рамках новых ограничений в отношении России, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "ЕС впервые предлагает включить порты третьих стран в 20-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении агентства. Как уточняет Рейтер, предложение исходит от Европейской службы внешних связей (EEAS).Отмечается, что евроблок предлагает ввести санкции, в частности, против Кулевского терминала в Грузии и порта Каримун в Индонезии.По данным Рейтер, ЕС также хочет, чтобы санкции были наложены на 43 судна, якобы связанных с Россией.В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

грузия

индонезия

2026

