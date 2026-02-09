Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в список санкций против России - 09.02.2026
Политика
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в список санкций против России
ЕС впервые предлагает включить порты в третьих странах в санкционные списки в рамках новых ограничений в отношении России, передает агентство Рейтер со ссылкой...
20:02 09.02.2026 (обновлено: 20:03 09.02.2026)
 
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в список санкций против России

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ЕС впервые предлагает включить порты в третьих странах в санкционные списки в рамках новых ограничений в отношении России, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"ЕС впервые предлагает включить порты третьих стран в 20-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении агентства.
Как уточняет Рейтер, предложение исходит от Европейской службы внешних связей (EEAS).
Отмечается, что евроблок предлагает ввести санкции, в частности, против Кулевского терминала в Грузии и порта Каримун в Индонезии.
По данным Рейтер, ЕС также хочет, чтобы санкции были наложены на 43 судна, якобы связанных с Россией.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России
6 февраля, 23:38
 
Заголовок открываемого материала