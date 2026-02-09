https://1prime.ru/20260209/sanktsii-867333883.html
Евросоюз предложил внести в санкционные списки "Башнефть", сообщил Reuters
Евросоюз предложил внести в санкционные списки "Башнефть", сообщил Reuters - 09.02.2026, ПРАЙМ
Евросоюз предложил внести в санкционные списки "Башнефть", сообщил Reuters
ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ евроблока. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T21:21+0300
2026-02-09T21:21+0300
2026-02-09T21:21+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ евроблока. "ЕС предлагает добавить в новый пакет санкций... "Башнефть", - говорится в сообщении агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
