Евросоюз предложил внести в санкционные списки "Башнефть", сообщил Reuters

2026-02-09T21:21+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ евроблока. "ЕС предлагает добавить в новый пакет санкций... "Башнефть", - говорится в сообщении агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

