Евросоюз предложил внести в санкционные списки "Башнефть", сообщил Reuters
2026-02-09T21:21+0300
2026-02-09T21:21+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ евроблока. "ЕС предлагает добавить в новый пакет санкций... "Башнефть", - говорится в сообщении агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
россия, мировая экономика, рф, запад, ес, башнефть
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, ЕС, Башнефть
21:21 09.02.2026
 
Евросоюз предложил внести в санкционные списки "Башнефть", сообщил Reuters

Reuters: Евросоюз предложил внести в санкционные списки российскую "Башнефть"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Офис нефтяной компании "Башнефть"
Офис нефтяной компании Башнефть - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Офис нефтяной компании "Башнефть". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ЕС предлагает внести в санкционные списки российскую "Башнефть", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ евроблока.
"ЕС предлагает добавить в новый пакет санкций... "Башнефть", - говорится в сообщении агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ
