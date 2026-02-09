https://1prime.ru/20260209/savelev-867324502.html
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов
2026-02-09T16:26+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов Ту-214, Ил-114, МС-21 и Superjet и двигатлей ПД-8 и ПД-14. "Уже сертифицирован Ту-214, на финальной стадии сертификации находится региональный самолет Ил-114, интенсивно проводятся сертификационные полеты "Суперджетов" и МС-21 с отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14", - сказал Савельев. Вице-премьер отметил, что российская авиация готова активно использовать отечественные воздушные суда.
