Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов - 09.02.2026
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов Ту-214, Ил-114, МС-21 и Superjet и двигатлей ПД-8 и ПД-14. "Уже сертифицирован Ту-214, на финальной стадии сертификации находится региональный самолет Ил-114, интенсивно проводятся сертификационные полеты "Суперджетов" и МС-21 с отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14", - сказал Савельев. Вице-премьер отметил, что российская авиация готова активно использовать отечественные воздушные суда.
16:26 09.02.2026
 
Савельев рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов

Вице-премьер Савельев рассказал об этапах сертификации российских самолетов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВиталий Савельев
Виталий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Виталий Савельев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным рассказал об этапах сертификации отечественных самолетов Ту-214, Ил-114, МС-21 и Superjet и двигатлей ПД-8 и ПД-14.
"Уже сертифицирован Ту-214, на финальной стадии сертификации находится региональный самолет Ил-114, интенсивно проводятся сертификационные полеты "Суперджетов" и МС-21 с отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14", - сказал Савельев.
Вице-премьер отметил, что российская авиация готова активно использовать отечественные воздушные суда.
