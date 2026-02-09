https://1prime.ru/20260209/seld-867302402.html

Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года

2026-02-09T03:17+0300

2026-02-09T03:17+0300

2026-02-09T03:39+0300

сельское хозяйство

бизнес

россия

варпэ

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Селедка - самая подешевевшая рыба по итогам 2025 года. В топ самых подешевевших в оптовом звене видов отечественной рыбопродукции вошли сельдь, скумбрия и треска", - сообщили в ассоциации со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса". Там уточнили, что атлантическая сельдь подешевела почти на треть - до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь – на 30%, до 105 рублей за килограмм, атлантическая скумбрия - на 12,9%, до 270 рублей за килограмм, цена атлантической трески стала ниже на 8,4% и составила 490 рублей за килограмм. "Рейтинг самых подешевевших видов рыб ярко демонстрирует насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в России. Да, показатели вылова - важный фактор, влияющий на оптовую цену, но далеко не единственный. К примеру, вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне снижается, но тем не менее цены и на сельдь, и на скумбрию, и на треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли", - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. "Одновременно с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, но в 2024 году не привел к сиюминутному снижению цены. Отложенный эффект проявился только в прошлом году: цена снизилась на 30%. Рост издержек, "логистическое трение" - все это тоже факторы формирования цены", - добавил он.

2026

сельское хозяйство, бизнес, россия, варпэ