Заявление главы МИД Украины о России вызвало переполох на Западе
Заявление главы МИД Украины о России вызвало переполох на Западе - 09.02.2026, ПРАЙМ
Заявление главы МИД Украины о России вызвало переполох на Западе
2026-02-09T23:38+0300
2026-02-09T23:38+0300
2026-02-09T23:40+0300
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал слова Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о запрете россиянам, которые принимали участие в СВО, въезжать на территорию Евросоюза.Ранее министр заявил в соцсети X, что ЕС должен принять такие меры якобы для обеспечения безопасности."Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза", — обрушился с критикой журналист.Ранее стало известно, что такую инициативу озвучила Эстония. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил об этом 29 января во время пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием глав МИД Евросоюза.После начала спецоперации на Украине Запад ввел санкции против России. Кремль неоднократно заявлял, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Заявление главы МИД Украины о России вызвало переполох на Западе
