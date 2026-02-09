Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление главы МИД Украины о России вызвало переполох на Западе
2026-02-09T23:38+0300
2026-02-09T23:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал слова Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о запрете россиянам, которые принимали участие в СВО, въезжать на территорию Евросоюза.Ранее министр заявил в соцсети X, что ЕС должен принять такие меры якобы для обеспечения безопасности."Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза", — обрушился с критикой журналист.Ранее стало известно, что такую инициативу озвучила Эстония. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил об этом 29 января во время пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием глав МИД Евросоюза.После начала спецоперации на Украине Запад ввел санкции против России. Кремль неоднократно заявлял, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
23:38 09.02.2026 (обновлено: 23:40 09.02.2026)
 
Заявление главы МИД Украины о России вызвало переполох на Западе

Фази осудил слова Сибиги о запрете въезда в ЕС для участников СВО

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал слова Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о запрете россиянам, которые принимали участие в СВО, въезжать на территорию Евросоюза.
Ранее министр заявил в соцсети X, что ЕС должен принять такие меры якобы для обеспечения безопасности.
"Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза", — обрушился с критикой журналист.
Ранее стало известно, что такую инициативу озвучила Эстония. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил об этом 29 января во время пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием глав МИД Евросоюза.
После начала спецоперации на Украине Запад ввел санкции против России. Кремль неоднократно заявлял, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
