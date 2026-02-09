https://1prime.ru/20260209/siriya-867335971.html

Золотой резерв Сирии полностью покрывает напечатанную денежную массу

БЕЙРУТ, 9 фев - ПРАЙМ. Золотой резерв Центрального банка Сирии полностью покрывает объем напечатанной денежной массы, заявил глава Центрального банка САР Абделькадер аль-Хасрия. "Стоимость золотого резерва Центрального банка сегодня покрывает напечатанную денежную массу на 100%. Его текущая оценка превышает 42 триллиона сирийских лир, что соответствует объему денежной массы", - цитирует слова аль-Хасрия сирийский телеканал Syria TV. Глава ЦБ уточнил, что объем золотого резерва Сирии оценивается сегодня примерно в 26 тонн. После смены власти в Сирии в декабре 2024 года и отмены односторонних санкций США и Евросоюза Сирия начала поэтапное возвращение на международные рынки. Американские компании подписали соглашения с Дамаском о разработке нефтяных и газовых месторождений, а также о разведке ресурсов в сирийской акватории Восточного Средиземноморья. Речь идет как о добыче углеводородов, так и о восстановлении энергетической инфраструктуры страны. Параллельно страны Персидского залива активизировали инвестиционное сотрудничество с Сирией. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Турция заключили контракты на развитие стратегических объектов инфраструктуры, включая аэропорты, порты, энергосети и телекоммуникации. Общий объем заявленных инвестиций оценивается в несколько миллиардов долларов и рассматривается Дамаском как ключевой фактор стабилизации финансовой системы и экономического восстановления страны.

