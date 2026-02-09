Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золотой резерв Сирии полностью покрывает напечатанную денежную массу - 09.02.2026
Золотой резерв Сирии полностью покрывает напечатанную денежную массу
Золотой резерв Сирии полностью покрывает напечатанную денежную массу - 09.02.2026, ПРАЙМ
Золотой резерв Сирии полностью покрывает напечатанную денежную массу
Золотой резерв Центрального банка Сирии полностью покрывает объем напечатанной денежной массы, заявил глава Центрального банка САР Абделькадер аль-Хасрия. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T22:29+0300
2026-02-09T22:29+0300
БЕЙРУТ, 9 фев - ПРАЙМ. Золотой резерв Центрального банка Сирии полностью покрывает объем напечатанной денежной массы, заявил глава Центрального банка САР Абделькадер аль-Хасрия. "Стоимость золотого резерва Центрального банка сегодня покрывает напечатанную денежную массу на 100%. Его текущая оценка превышает 42 триллиона сирийских лир, что соответствует объему денежной массы", - цитирует слова аль-Хасрия сирийский телеканал Syria TV. Глава ЦБ уточнил, что объем золотого резерва Сирии оценивается сегодня примерно в 26 тонн. После смены власти в Сирии в декабре 2024 года и отмены односторонних санкций США и Евросоюза Сирия начала поэтапное возвращение на международные рынки. Американские компании подписали соглашения с Дамаском о разработке нефтяных и газовых месторождений, а также о разведке ресурсов в сирийской акватории Восточного Средиземноморья. Речь идет как о добыче углеводородов, так и о восстановлении энергетической инфраструктуры страны. Параллельно страны Персидского залива активизировали инвестиционное сотрудничество с Сирией. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Турция заключили контракты на развитие стратегических объектов инфраструктуры, включая аэропорты, порты, энергосети и телекоммуникации. Общий объем заявленных инвестиций оценивается в несколько миллиардов долларов и рассматривается Дамаском как ключевой фактор стабилизации финансовой системы и экономического восстановления страны.
22:29 09.02.2026
 
Золотой резерв Сирии полностью покрывает напечатанную денежную массу

Глава ЦБ Сирии аль-Хасрия: золотой резерв покрывает напечатанную денежную массу

БЕЙРУТ, 9 фев - ПРАЙМ. Золотой резерв Центрального банка Сирии полностью покрывает объем напечатанной денежной массы, заявил глава Центрального банка САР Абделькадер аль-Хасрия.
"Стоимость золотого резерва Центрального банка сегодня покрывает напечатанную денежную массу на 100%. Его текущая оценка превышает 42 триллиона сирийских лир, что соответствует объему денежной массы", - цитирует слова аль-Хасрия сирийский телеканал Syria TV.
Глава ЦБ уточнил, что объем золотого резерва Сирии оценивается сегодня примерно в 26 тонн.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года и отмены односторонних санкций США и Евросоюза Сирия начала поэтапное возвращение на международные рынки. Американские компании подписали соглашения с Дамаском о разработке нефтяных и газовых месторождений, а также о разведке ресурсов в сирийской акватории Восточного Средиземноморья. Речь идет как о добыче углеводородов, так и о восстановлении энергетической инфраструктуры страны.
Параллельно страны Персидского залива активизировали инвестиционное сотрудничество с Сирией. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Турция заключили контракты на развитие стратегических объектов инфраструктуры, включая аэропорты, порты, энергосети и телекоммуникации. Общий объем заявленных инвестиций оценивается в несколько миллиардов долларов и рассматривается Дамаском как ключевой фактор стабилизации финансовой системы и экономического восстановления страны.
Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения о создании авиакомпании
7 февраля, 17:13
7 февраля, 17:13
 
