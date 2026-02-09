Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260209/sotrudnichestvo-867305508.html
China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности
China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности - 09.02.2026, ПРАЙМ
China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности
Сотрудничество России и Китая помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений, говорится в... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T07:54+0300
2026-02-09T07:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
москва
пекин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867305508.jpg?1770612889
ПЕКИН, 9 фев – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений, говорится в опубликованной в понедельник редакционной статье китайского государственного издания China Daily. "Эволюция китайско-российских отношений служит движущей силой геополитического баланса и трансформации международного порядка", - говорится в тексте. Отмечается, что Москва и Пекин совместно противостоят гегемонии, односторонним действиям, блоковой политике и конфронтации. В статье подчеркивается, что усилия двух стран демонстрируют целенаправленный переход от карательной парадигмы безопасности к парадигме, которая отстаивает диалог, развитие и общую стабильность как истинные основы прочного мира. "Китай и Россия совместно продвигают политические решения острых вопросов, отдавая приоритет превентивной дипломатии, а не санкциям западного образца. Этот совместный подход формирует новую парадигму посредничества (в урегулировании - ред.) конфликтов, которая, в свою очередь, способствует перестройке глобального и регионального порядков безопасности", - подчеркивают авторы. Вместе с тем указано, что, изучая инновационные модели предоставления глобальных и региональных общественных благ в сфере безопасности, Китай и Россия используют координацию крупных государств, в основе которой лежит принцип неприсоединения к альянсам, для создания стратегического пространства для малых и средних стран. "Эта структура сотрудничества помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений", - говорится в статье.
китай
москва
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, москва, пекин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин
07:54 09.02.2026
 
China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности

China Daily: сотрудничество России и Китая помогает смягчить дилеммы безопасности

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 9 фев – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений, говорится в опубликованной в понедельник редакционной статье китайского государственного издания China Daily.
"Эволюция китайско-российских отношений служит движущей силой геополитического баланса и трансформации международного порядка", - говорится в тексте.
Отмечается, что Москва и Пекин совместно противостоят гегемонии, односторонним действиям, блоковой политике и конфронтации.
В статье подчеркивается, что усилия двух стран демонстрируют целенаправленный переход от карательной парадигмы безопасности к парадигме, которая отстаивает диалог, развитие и общую стабильность как истинные основы прочного мира.
"Китай и Россия совместно продвигают политические решения острых вопросов, отдавая приоритет превентивной дипломатии, а не санкциям западного образца. Этот совместный подход формирует новую парадигму посредничества (в урегулировании - ред.) конфликтов, которая, в свою очередь, способствует перестройке глобального и регионального порядков безопасности", - подчеркивают авторы.
Вместе с тем указано, что, изучая инновационные модели предоставления глобальных и региональных общественных благ в сфере безопасности, Китай и Россия используют координацию крупных государств, в основе которой лежит принцип неприсоединения к альянсам, для создания стратегического пространства для малых и средних стран.
"Эта структура сотрудничества помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений", - говорится в статье.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОСКВАПекин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала