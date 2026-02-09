https://1prime.ru/20260209/sotrudnichestvo-867305508.html

China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности

China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности - 09.02.2026, ПРАЙМ

China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности

Сотрудничество России и Китая помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений, говорится в... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T07:54+0300

2026-02-09T07:54+0300

2026-02-09T07:54+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

москва

пекин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867305508.jpg?1770612889

ПЕКИН, 9 фев – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений, говорится в опубликованной в понедельник редакционной статье китайского государственного издания China Daily. "Эволюция китайско-российских отношений служит движущей силой геополитического баланса и трансформации международного порядка", - говорится в тексте. Отмечается, что Москва и Пекин совместно противостоят гегемонии, односторонним действиям, блоковой политике и конфронтации. В статье подчеркивается, что усилия двух стран демонстрируют целенаправленный переход от карательной парадигмы безопасности к парадигме, которая отстаивает диалог, развитие и общую стабильность как истинные основы прочного мира. "Китай и Россия совместно продвигают политические решения острых вопросов, отдавая приоритет превентивной дипломатии, а не санкциям западного образца. Этот совместный подход формирует новую парадигму посредничества (в урегулировании - ред.) конфликтов, которая, в свою очередь, способствует перестройке глобального и регионального порядков безопасности", - подчеркивают авторы. Вместе с тем указано, что, изучая инновационные модели предоставления глобальных и региональных общественных благ в сфере безопасности, Китай и Россия используют координацию крупных государств, в основе которой лежит принцип неприсоединения к альянсам, для создания стратегического пространства для малых и средних стран. "Эта структура сотрудничества помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений", - говорится в статье.

китай

москва

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, москва, пекин