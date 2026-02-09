https://1prime.ru/20260209/sotrudnichestvo-867305508.html
China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности
China Daily: сотрудничество России и Китая смягчит дилеммы безопасности
ПЕКИН, 9 фев – ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений, говорится в опубликованной в понедельник редакционной статье китайского государственного издания China Daily.
"Эволюция китайско-российских отношений служит движущей силой геополитического баланса и трансформации международного порядка", - говорится в тексте.
Отмечается, что Москва и Пекин совместно противостоят гегемонии, односторонним действиям, блоковой политике и конфронтации.
В статье подчеркивается, что усилия двух стран демонстрируют целенаправленный переход от карательной парадигмы безопасности к парадигме, которая отстаивает диалог, развитие и общую стабильность как истинные основы прочного мира.
"Китай и Россия совместно продвигают политические решения острых вопросов, отдавая приоритет превентивной дипломатии, а не санкциям западного образца. Этот совместный подход формирует новую парадигму посредничества (в урегулировании - ред.) конфликтов, которая, в свою очередь, способствует перестройке глобального и регионального порядков безопасности", - подчеркивают авторы.
Вместе с тем указано, что, изучая инновационные модели предоставления глобальных и региональных общественных благ в сфере безопасности, Китай и Россия используют координацию крупных государств, в основе которой лежит принцип неприсоединения к альянсам, для создания стратегического пространства для малых и средних стран.
"Эта структура сотрудничества помогает смягчить дилеммы безопасности и предотвратить эскалацию глобальной и региональной гонки вооружений", - говорится в статье.
