https://1prime.ru/20260209/spacex--867309198.html
Маск раскрыл источник основной части дохода SpaceX
Маск раскрыл источник основной части дохода SpaceX - 09.02.2026, ПРАЙМ
Маск раскрыл источник основной части дохода SpaceX
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX в этом году получит основную часть выручки от системы спутниковой... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T10:51+0300
2026-02-09T10:51+0300
2026-02-09T10:51+0300
экономика
технологии
spacex
наса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_d4de3bb5b8d403d25b30e7761b180b51.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX в этом году получит основную часть выручки от системы спутниковой интернет-связи Starlink, а на американское космическое агентство (NASA) придется лишь 5% дохода. "Я люблю NASA, но их доля в доходах SpaceX составит всего около 5% в этом году. Подавляющая часть доходов SpaceX приходится на коммерческую систему Starlink", - написал Маск в своем профиле в соцсети X.В январе газета Financial Times сообщала, что SpaceX планирует привлечь до 50 миллиардов долларов при, соответственно, оценке всей компании примерно в 1,5 триллиона долларов, что станет крупнейшим первичным размещением акций на бирже в истории. Starlink - спутниковая сеть космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_247dec94e0eb193a974132558d4a65af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, spacex, наса
Экономика, Технологии, SpaceX, НАСА
Маск раскрыл источник основной части дохода SpaceX
Маск: SpaceX в 2025 году получит основную часть своего дохода от Starlink
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX в этом году получит основную часть выручки от системы спутниковой интернет-связи Starlink, а на американское космическое агентство (NASA) придется лишь 5% дохода.
"Я люблю NASA, но их доля в доходах SpaceX составит всего около 5% в этом году. Подавляющая часть доходов SpaceX приходится на коммерческую систему Starlink", - написал Маск в своем профиле в соцсети X.
В январе газета Financial Times сообщала, что SpaceX планирует привлечь до 50 миллиардов долларов при, соответственно, оценке всей компании примерно в 1,5 триллиона долларов, что станет крупнейшим первичным размещением акций на бирже в истории.
Starlink - спутниковая сеть космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.