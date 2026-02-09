https://1prime.ru/20260209/spacex--867309198.html

Маск раскрыл источник основной части дохода SpaceX

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX в этом году получит основную часть выручки от системы спутниковой интернет-связи Starlink, а на американское космическое агентство (NASA) придется лишь 5% дохода. "Я люблю NASA, но их доля в доходах SpaceX составит всего около 5% в этом году. Подавляющая часть доходов SpaceX приходится на коммерческую систему Starlink", - написал Маск в своем профиле в соцсети X.В январе газета Financial Times сообщала, что SpaceX планирует привлечь до 50 миллиардов долларов при, соответственно, оценке всей компании примерно в 1,5 триллиона долларов, что станет крупнейшим первичным размещением акций на бирже в истории. Starlink - спутниковая сеть космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.

