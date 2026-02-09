https://1prime.ru/20260209/ssha-867332653.html
Фондовые индексы США растут в понедельник вечером
Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на ожидании статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник вечером на ожидании статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.46 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,05% - до 50 141,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,08%, до 23 280,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,61%, до 6 974,30 пункта. На этой неделе внимание трейдеров будет уделено экономической статистике США. Эксперты прогнозируют возможное влияние будущих данных на фондовый рынок. "Посредственный отчет о занятости, вероятно, не окажет существенного влияния, но трейдерам, ожидающим роста акций на фоне слабых показателей, следует учитывать возможность того, что на нестабильном фондовом рынке хорошие новости могут восприниматься как хорошие, а плохие — как плохие", — сказал агентству Блумберг аналитик Morgan Stanley Крис Ларкин (Chris Larkin). Во вторник будут опубликованы данные о розничных продажах в США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В среду будут опубликованы данные по безработице в стране в январе. Предполагается, что показатель остается на уровне декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 70 тысяч. А в пятницу выйдет статистика по годовой инфляции в США. По итогам января ожидается ее замедление до 2,5% с 2,7% в предыдущем месяце.
