МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. Ранее глава аппарата Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей Мандельсона с Эпштейном. "Стармер на протяжении (нескольких - ред.) дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться (на посту – ред.) без Максуини", - говорится в сообщении. Неназванный помощник одного из британских министров оценил шансы Стармера сохранить кресло премьера на этой неделе как "50 на 50". По данным агентства, на Даунинг-стрит появились опасения, что министры начнут подталкивать Стармера к отставке, например, через угрозы собственных увольнений. После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
06:18 09.02.2026
 
СМИ: Стармер обсуждал свой уход в отставку

