https://1prime.ru/20260209/starmer-867303377.html
СМИ: Стармер обсуждал свой уход в отставку
СМИ: Стармер обсуждал свой уход в отставку - 09.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: Стармер обсуждал свой уход в отставку
Премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T06:18+0300
2026-02-09T06:18+0300
2026-02-09T06:18+0300
экономика
мировая экономика
общество
великобритания
сша
кир стармер
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867303377.jpg?1770607086
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Ранее глава аппарата Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей Мандельсона с Эпштейном.
"Стармер на протяжении (нескольких - ред.) дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться (на посту – ред.) без Максуини", - говорится в сообщении.
Неназванный помощник одного из британских министров оценил шансы Стармера сохранить кресло премьера на этой неделе как "50 на 50".
По данным агентства, на Даунинг-стрит появились опасения, что министры начнут подталкивать Стармера к отставке, например, через угрозы собственных увольнений.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
великобритания
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , великобритания, сша, кир стармер
Экономика, Мировая экономика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Кир Стармер
СМИ: Стармер обсуждал свой уход в отставку
Блумберг: премьер Стармер обсуждал свой уход в отставку из-за скандала с Мандельсоном
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Ранее глава аппарата Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей Мандельсона с Эпштейном.
"Стармер на протяжении (нескольких - ред.) дней обсуждал, может ли он позволить себе оставаться (на посту – ред.) без Максуини", - говорится в сообщении.
Неназванный помощник одного из британских министров оценил шансы Стармера сохранить кресло премьера на этой неделе как "50 на 50".
По данным агентства, на Даунинг-стрит появились опасения, что министры начнут подталкивать Стармера к отставке, например, через угрозы собственных увольнений.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, которого в 2019 году обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.