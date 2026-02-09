Держат ставки. Три способа заработать, как в 2024 году

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. После 2024 года, когда Банк России боролся с инфляцией в условиях относительно высоких темпов экономического роста, в 2025 году регулятор перешел к борьбе со стагфляционными явлениями (высокая инфляция и снижение темпов роста экономики).Тем самым практически на любом заседании Совета директоров по ключевой ставке с начала 2025 года делается нелегкий выбор между поддержанием экономического роста (снижением ставки) и снижением инфляции (сохранением ставки на текущем уровне). Выбор между ростом и снижением инфляции, скорее всего, останется актуальным и в 2026 году. Выглядит это примерно так: если темп роста цен выходит за запланированную траекторию, то Банк России сохраняет текущую ставку, если рост цен замедляется, то происходит снижение.Проблема усугубляется следующими факторами:В результате, несмотря на желание Банка России поддержать экономику путем заметного понижения ключевой ставки, двигаться приходится крайне осторожно. Индикатор ROISfix (RUONIA Overnight Interest Rate Swap) — индикативная ставка по операциям процентный своп на ставку RUONIA, показывает, что крупные игроки на денежном рынке ожидают сохранение ключевой ставки в течении трех месяцев и ее снижение всего на 1.п.п. в течении года.Что делать с сбережениями и во что лучше инвестировать?Поднятие ключевой ставки до 21% в 2024 году фактически сделало вклады безальтернативными для инвестиций у рядовых граждан. Высокие ставки, в том числе по долгосрочным вкладам и гарантии от государства побудили граждан и бизнес размещать деньги в банках под проценты.Сегодня, когда ставки постепенно снижаются, имеет ли смысл выбрать иную стратегию для сбережений? Ведь многие хотят сохранить текущую высокую доходность на несколько лет несмотря на снижение ставок.На наш взгляд сохранение относительно высокой доходности требует сегодня более гибких стратегий для инвестиций.Мы можем дать следующие рекомендации:Автор - доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов
МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. После 2024 года, когда Банк России боролся с инфляцией в условиях относительно высоких темпов экономического роста, в 2025 году регулятор перешел к борьбе со стагфляционными явлениями (высокая инфляция и снижение темпов роста экономики).
Тем самым практически на любом заседании Совета директоров по ключевой ставке с начала 2025 года делается нелегкий выбор между поддержанием экономического роста (снижением ставки) и снижением инфляции (сохранением ставки на текущем уровне). Выбор между ростом и снижением инфляции, скорее всего, останется актуальным и в 2026 году. Выглядит это примерно так: если темп роста цен выходит за запланированную траекторию, то Банк России сохраняет текущую ставку, если рост цен замедляется, то происходит снижение.
Проблема усугубляется следующими факторами:
высокой волатильностью темпов роста цен: в один месяц они то ускоряются, то существенно замедляются;
влиянием разовых проинфляционных факторов: уточнением параметров индексаций – дополнительной индексацией цен на услуги ЖКХ, корректировкой отдельных параметров увеличения акцизов, других сборов, регулируемых тарифов и цен;
повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса.
В результате, несмотря на желание Банка России поддержать экономику путем заметного понижения ключевой ставки, двигаться приходится крайне осторожно. Индикатор ROISfix (RUONIA Overnight Interest Rate Swap) — индикативная ставка по операциям процентный своп на ставку RUONIA, показывает, что крупные игроки на денежном рынке ожидают сохранение ключевой ставки в течении трех месяцев и ее снижение всего на 1.п.п. в течении года.
Что делать с сбережениями и во что лучше инвестировать?
Поднятие ключевой ставки до 21% в 2024 году фактически сделало вклады безальтернативными для инвестиций у рядовых граждан. Высокие ставки, в том числе по долгосрочным вкладам и гарантии от государства побудили граждан и бизнес размещать деньги в банках под проценты.
Сегодня, когда ставки постепенно снижаются, имеет ли смысл выбрать иную стратегию для сбережений? Ведь многие хотят сохранить текущую высокую доходность на несколько лет несмотря на снижение ставок.
На наш взгляд сохранение относительно высокой доходности требует сегодня более гибких стратегий для инвестиций.
Мы можем дать следующие рекомендации:
1.
Для краткосрочных сбережений лучше всего подойдут банковские вклады сроком от 3 до 6 месяцев. С одной стороны, это безопасное вложение, с другой банки по-прежнему предлагают по краткосрочным депозитным продуктам относительно высокие проценты (15-16%). Но для вкладов сроком от 9 месяцев и более банки существенно понижают предлагаемые проценты, что делает среднесрочные и долгосрочные вклады менее выгодными.
2.
Для инвестиций сроком 1-2 года можно рассмотреть инвестиции в корпоративные или муниципальные облигации. По таким инструментам сегодня можно получить текущую доходность заметно выше, чем по вкладам с аналогичными сроками. При этом важно помнить, что корпоративные облигации — это инструмент с кредитным риском, и по ним может быть дефолт. Поэтому важно диверсифицировать облигационный портфель, выбрав в него 8-10 компаний. Весьма интересны замещающие облигации. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам доход выплачивается в рублях.
3.
Для долгосрочных инвестиций сроком 5-10 лет можно рассмотреть государственные облигации (ОФЗ). По ним не такая высокая текущая доходность, как по корпоративным облигациям, но доходность к погашению весьма солидная. Кроме того, данные облигации, как и вклады, практически не несут в себе кредитного риска для инвестора.
Автор - доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов
