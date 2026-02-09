https://1prime.ru/20260209/stavka-867251698.html

Банк России выберет лучшее из того, что осталось

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. 13 февраля состоится первое в этом году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Это "опорное" заседание с уточнением макропрогноза и траектории средней ключевой ставки. Для рынка важны как само решение, так и сигналы регулятора о дальнейших действиях.По моей оценке, Банк России будет выбирать между паузой и снижением ставки на 50 б.п. Вероятность паузы представляется более высокой.Главным аргументом в пользу паузы служит резкое ускорение инфляции в январе. С начала года по 2 февраля инфляция составила 2,11%, что значительно превышает показатели января 2019 года (1,01%), когда НДС повышался с 18% до 20%. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция на 2 февраля достигла 6,46% против 5,59% на конец 2025 года. Такая динамика создает риски для базового прогноза ЦБ по инфляции на конец года (4-5%).Дополнительные аргументы в пользу паузы: рост инфляционных ожиданий бизнеса до максимума с апреля 2022 года, сохранение высоких инфляционных ожиданий населения на уровне 13,7%, а также усиление внешних рисков из-за расширения дисконта цены Urals к Brent до 23 долларов за баррель.В пользу снижения ставки говорит временный характер ускорения инфляции. Январский всплеск вызван преимущественно разовыми факторами (повышение НДС, тарифов, акцизов), в то время как инфляционное давление со стороны спроса сокращается. После значительного повышения в начале января недельные темпы роста цен последовательно снижаются.Существует также риск "жесткой посадки" экономики: сохранение высокой реальной ключевой ставки (около 10% к текущей инфляции) в сочетании с бюджетной консолидацией может привести к чрезмерному торможению экономической активности.Учитывая преобладание проинфляционных рисков в краткосрочной перспективе, наиболее вероятна пауза с сохранением нейтрального сигнала о дальнейших действиях. При этом ЦБ, скорее всего, сохранит действующий прогноз по инфляции (4-5% на конец 2026 года), хотя наши расчеты показывают, что годовая инфляция может составить около 5,8%.Для решений ЦБ ключевое значение имеют не столько разовые проинфляционные факторы, сколько их возможные вторичные эффекты на устойчивую инфляцию. Более полная оценка этих эффектов будет доступна не ранее мартовского заседания.Мой базовый прогноз предполагает, что ключевая ставка к концу 2026 года снизится до 12-13%, что соответствует среднегодовому значению около 14%. Это позволит сбалансировать риски между инфляцией и экономическим ростом в условиях бюджетной консолидации и сохраняющихся внешних вызовов.Автор - Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"

