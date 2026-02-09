Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/svo-867336711.html
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 09.02.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Тактические достижения российских войск на поле сражения лишают Киев козырей в дипломатических переговорах, сообщает издание The Wall Street Journal. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T23:09+0300
2026-02-09T23:09+0300
общество
мировая экономика
киев
запад
украина
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Тактические достижения российских войск на поле сражения лишают Киев козырей в дипломатических переговорах, сообщает издание The Wall Street Journal. "Увеличивающаяся эффективность российских дронов позволяет им вести бои на истощение, уверенно продвигаясь вперед шаг за шагом. Эти тактические успехи лишают Киев преимуществ в дипломатических переговорах, вынуждая его под давлением рассматривать уступки значительных территорий", — указано в публикации. В то же время подчеркивается, что Украина, напротив, продолжает следовать во многом прежней стратегии. ВСУ стараются поражать живую силу противника, когда она попадает в подготовленную "зону смерти" на расстоянии 20 километров от передовой линии. Однако, поясняется, что такая тактика не демонстрирует высокой эффективности. "Для солдат украинской пехоты российские беспилотники сделали дорогу на фронт самым страшным маршрутом", — отметили в статье. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к тому, чтобы уже сейчас начать переговоры за столом. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают свою боеспособность. Ранее президент Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории с помощью вооруженных действий, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убийства мирных жителей.
https://1prime.ru/20260208/ukraina-867298981.html
киев
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, киев, запад, украина, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин, всу, оон
Общество , Мировая экономика, Киев, ЗАПАД, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Владимир Путин, ВСУ, ООН
23:09 09.02.2026
 
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

WSJ: тактический успех России лишает Киев козырей за столом переговоров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Тактические достижения российских войск на поле сражения лишают Киев козырей в дипломатических переговорах, сообщает издание The Wall Street Journal.
"Увеличивающаяся эффективность российских дронов позволяет им вести бои на истощение, уверенно продвигаясь вперед шаг за шагом. Эти тактические успехи лишают Киев преимуществ в дипломатических переговорах, вынуждая его под давлением рассматривать уступки значительных территорий", — указано в публикации.
В то же время подчеркивается, что Украина, напротив, продолжает следовать во многом прежней стратегии. ВСУ стараются поражать живую силу противника, когда она попадает в подготовленную "зону смерти" на расстоянии 20 километров от передовой линии. Однако, поясняется, что такая тактика не демонстрирует высокой эффективности.
"Для солдат украинской пехоты российские беспилотники сделали дорогу на фронт самым страшным маршрутом", — отметили в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к тому, чтобы уже сейчас начать переговоры за столом. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают свою боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории с помощью вооруженных действий, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убийства мирных жителей.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
На Западе признали тяжелую правду о будущем Украины
Вчера, 23:26
 
ОбществоМировая экономикаКиевЗАПАДУКРАИНАДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинВСУООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала