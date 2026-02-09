https://1prime.ru/20260209/svo-867336711.html
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 09.02.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Тактические достижения российских войск на поле сражения лишают Киев козырей в дипломатических переговорах, сообщает издание The Wall Street Journal. | 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Тактические достижения российских войск на поле сражения лишают Киев козырей в дипломатических переговорах, сообщает издание The Wall Street Journal. "Увеличивающаяся эффективность российских дронов позволяет им вести бои на истощение, уверенно продвигаясь вперед шаг за шагом. Эти тактические успехи лишают Киев преимуществ в дипломатических переговорах, вынуждая его под давлением рассматривать уступки значительных территорий", — указано в публикации. В то же время подчеркивается, что Украина, напротив, продолжает следовать во многом прежней стратегии. ВСУ стараются поражать живую силу противника, когда она попадает в подготовленную "зону смерти" на расстоянии 20 километров от передовой линии. Однако, поясняется, что такая тактика не демонстрирует высокой эффективности. "Для солдат украинской пехоты российские беспилотники сделали дорогу на фронт самым страшным маршрутом", — отметили в статье. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к тому, чтобы уже сейчас начать переговоры за столом. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают свою боеспособность. Ранее президент Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории с помощью вооруженных действий, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убийства мирных жителей.
