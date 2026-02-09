Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260209/svo-867337114.html
23:16 09.02.2026
 
В США заявили об огромных потерях в рядах ВСУ

MWM: ВСУ начали использовать роботов из-за огромных потерь в зоне СВО

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Военнопленные ВСУ. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ВСУ начали применять роботов из-за недостатка личного состава на фоне существенных потерь, сообщает Military Watch Magazine.
"Ряд украинских частей перешли от традиционной пехотной тактики к более технологически ориентированной форме ведения боевых действий, используя ударные дроны, роботизированные системы снабжения и другие беспилотные средства, что призвано минимизировать потребность в личном составе на передовой", — говорится в публикации.
Тем не менее, ВСУ сталкиваются с нарастающими сложностями, так как их дроны и роботы уничтожаются "почти ежедневно". Как отмечается, они постоянно находятся под угрозой от российских дронов, мин и диверсантов. Кроме того, сложная обстановка наблюдается с личным составом, отмечается в статье.
"Украинская армия страдает от значительной нехватки военных в результате огромных потерь за четыре года боевых действий. В призывных подразделениях наблюдались крайне высокие показатели потерь, достигающие 80-90 процентов", — резюмируется в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев к началу переговоров уже сейчас. Также постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и быстро теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории с помощью вооруженного давления, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убийства мирного населения.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
23:09
 
