В США заявили об огромных потерях в рядах ВСУ

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ВСУ начали применять роботов из-за недостатка личного состава на фоне существенных потерь, сообщает Military Watch Magazine. "Ряд украинских частей перешли от традиционной пехотной тактики к более технологически ориентированной форме ведения боевых действий, используя ударные дроны, роботизированные системы снабжения и другие беспилотные средства, что призвано минимизировать потребность в личном составе на передовой", — говорится в публикации. Тем не менее, ВСУ сталкиваются с нарастающими сложностями, так как их дроны и роботы уничтожаются "почти ежедневно". Как отмечается, они постоянно находятся под угрозой от российских дронов, мин и диверсантов. Кроме того, сложная обстановка наблюдается с личным составом, отмечается в статье. "Украинская армия страдает от значительной нехватки военных в результате огромных потерь за четыре года боевых действий. В призывных подразделениях наблюдались крайне высокие показатели потерь, достигающие 80-90 процентов", — резюмируется в публикации. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев к началу переговоров уже сейчас. Также постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и быстро теряют боеспособность. Ранее президент Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории с помощью вооруженного давления, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убийства мирного населения.

