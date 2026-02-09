https://1prime.ru/20260209/taktika-867327407.html
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО - 09.02.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО
Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T17:27+0300
2026-02-09T17:27+0300
2026-02-09T17:27+0300
мировая экономика
россия
запад
украина
киев
василий небензя
владимир путин
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 8 фев —ПРАЙМ. Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt."Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем", — говорится в материале.Издание отмечает, что такой подход не соответствует принятому в западных армиях понятию "наступление", из-за чего аналитики порой склонны заявлять о слабости российской армии.При этом она, повсеместно используя беспилотники, спутниковую связь и сетевые датчики, создала единую информационную среду, функционально объединяющую тактический, оперативный и стратегический уровни и превращающую поле боя в "зону тотального уничтожения", указывается в статье.В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20260209/zapad-867305181.html
https://1prime.ru/20260208/svo-867285260.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, запад, украина, киев, василий небензя, владимир путин, всу, оон
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Василий Небензя, Владимир Путин, ВСУ, ООН
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО
JW: Россия перешла к новой тактике боевых действий на Украине