На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО

На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО

Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt.

МОСКВА, 8 фев —ПРАЙМ. Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt."Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем", — говорится в материале.Издание отмечает, что такой подход не соответствует принятому в западных армиях понятию "наступление", из-за чего аналитики порой склонны заявлять о слабости российской армии.При этом она, повсеместно используя беспилотники, спутниковую связь и сетевые датчики, создала единую информационную среду, функционально объединяющую тактический, оперативный и стратегический уровни и превращающую поле боя в "зону тотального уничтожения", указывается в статье.В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.

