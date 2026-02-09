Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО - 09.02.2026
https://1prime.ru/20260209/taktika-867327407.html
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО - 09.02.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО
Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T17:27+0300
2026-02-09T17:27+0300
мировая экономика
россия
запад
украина
киев
василий небензя
владимир путин
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 8 фев —ПРАЙМ. Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt."Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем", — говорится в материале.Издание отмечает, что такой подход не соответствует принятому в западных армиях понятию "наступление", из-за чего аналитики порой склонны заявлять о слабости российской армии.При этом она, повсеместно используя беспилотники, спутниковую связь и сетевые датчики, создала единую информационную среду, функционально объединяющую тактический, оперативный и стратегический уровни и превращающую поле боя в "зону тотального уничтожения", указывается в статье.В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
запад
украина
киев
мировая экономика, россия, запад, украина, киев, василий небензя, владимир путин, всу, оон
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Василий Небензя, Владимир Путин, ВСУ, ООН
17:27 09.02.2026
 
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России в зоне СВО

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев —ПРАЙМ. Россия использует тактику ведения войны на Украине, отличную от той, к которой привык Запад, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Россия ведет войну как на заводе — стандартизировано, на основе данных, последовательно. Главная цель — не территория, а предсказуемое истощение вражеских систем", — говорится в материале.
Издание отмечает, что такой подход не соответствует принятому в западных армиях понятию "наступление", из-за чего аналитики порой склонны заявлять о слабости российской армии.
При этом она, повсеместно используя беспилотники, спутниковую связь и сетевые датчики, создала единую информационную среду, функционально объединяющую тактический, оперативный и стратегический уровни и превращающую поле боя в "зону тотального уничтожения", указывается в статье.
В Кремле заявляли, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Мировая экономикаРОССИЯЗАПАДУКРАИНАКиевВасилий НебензяВладимир ПутинВСУООН
 
 
