Пользователи Telegram в России пожаловались на сбои

Пользователи Telegram в России пожаловались на сбои

2026-02-09T13:07+0300

технологии

общество

кемеровская область

сахалин

мордовия

telegram

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, более 1,48 тысячи жалоб за сутки, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Так, больше всего жалоб поступает от пользователей из Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей. Также жалуются пользователи с Сахалина и из Мордовии. Почти половина из тех, кто столкнулся с плохой работой мессенджера, сообщает о сбое мобильного приложения. Также поступают сообщения об общем сбое и проблемами с оповещениями.

2026

