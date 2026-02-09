Пользователи Telegram в России пожаловались на сбои

https://1prime.ru/20260209/telegram-867315761.html
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, более 1,48 тысячи жалоб за сутки, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Так, больше всего жалоб поступает от пользователей из Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей. Также жалуются пользователи с Сахалина и из Мордовии. Почти половина из тех, кто столкнулся с плохой работой мессенджера, сообщает о сбое мобильного приложения. Также поступают сообщения об общем сбое и проблемами с оповещениями.
