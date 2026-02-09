https://1prime.ru/20260209/telegram-867326424.html
Telegram назвал обновление интерфейса на Android крупнейшим
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Telegram представил обновление, которое полностью меняет интерфейс мессенджера для пользователей устройств на Android, также были добавлены новые элементы дизайна "жидкое стекло" для пользователей iOS, а правила передачи прав владения в групповых чатах были изменены, следует из пресс-релиза Telegram. "Сегодня мы представляем крупнейшее обновление интерфейса в истории Telegram для Android, систему изготовления эксклюзивных новых подарков - и многое другое. В Telegram для Android полностью обновлён дизайн интерфейса", - говорится в сообщении. Теперь в интерфейсе устройств на Android появилась нижняя панель, которая "позволяет моментально переключаться между чатами, настройками, профилем и другими разделами". Отмечается, что анимации и визуальные эффекты интерфейса можно отключить в разделе настроек энергосбережения. Кроме того, на устройствах на iOS в Telegram было добавлено больше элементов "жидкого стекла" - концепции дизайна, появившейся в iOS 26. Изменения коснулись в том числе просмотра фотографий и видео, панели стикеров и эмодзи, а также контекстных меню в профилях и сообщениях. Одно из нововведений касается передачи прав на владение групповым чатом. Если владелец покидает его, спустя неделю все права будут автоматически переданы одному из администраторов. Также при выходе из группы у владельца появится окно подтверждения, в котором он при желании сможет выбрать себе замену. Telegram также представил механику изготовления, позволяющую объединять существующие коллекционные подарки для создания необычных, редких, эпических или легендарных версий с уникальным оформлением и эффектами. Разработчики ботов в новом обновлении мессенджера могут использовать для оформления кнопок цвета и эмодзи, чтобы сделать свой интерфейс более интуитивным и привлечь внимание пользователя к определенным действиям.
Telegram не будет передавать данные переписок третьим лицам, заявил Дуров