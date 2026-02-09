https://1prime.ru/20260209/torgi-867307658.html

Мосбиржа с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни

Мосбиржа с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни - 09.02.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни

Московская биржа с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни - субботу и воскресенье, говорится в сообщении торговой площадки. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T10:02+0300

2026-02-09T10:02+0300

2026-02-09T10:03+0300

экономика

рынок

мосбиржа

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Московская биржа с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни - субботу и воскресенье, говорится в сообщении торговой площадки. "Инвесторы смогут заключать сделки с ОФЗ и наиболее ликвидными корпоративными облигациями в рамках дополнительной сессии выходного дня с 9.50 до 19.00 по московскому времени. Список облигаций, допущенных к торговле в выходные, будет опубликован на сайте биржи до начала торгов", - сообщила биржа. Торги облигациями будут проводиться в тех же режимах торгов, что и в будние дни. Ценовые границы в биржевом стакане для снижения рисков ценовых колебаний в ходе торгов в выходные дни устанавливаются в размере 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. "Порядка 100 тысяч частных инвесторов активно торгуют каждый выходной день на Московской бирже в рамках своих стратегий. Теперь мы совместно с участниками рынка предоставляем возможность совершать на выходных сделки и с облигациями, - наиболее растущим инструментом", - говорит управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин, чьи слова приводятся в сообщении. "За последние 12 месяцев физлица вложили в облигации более 2 триллионов рублей, при этом количество счетов физлиц, по которым совершались сделки с облигациями, увеличилось в январе 2026 года на 50% по сравнению с январем 2025 года", - добавил он. С марта 2025 года на бирже проходят торги акциями в выходные, с августа 2025 года - фьючерсами и опционами. Среднедневной объем торгов акциями в выходные дни составляет 7% от среднедневного объема торгов в будни, фьючерсами и опционами – 2,5%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, торги