Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме
2026-02-09T17:58+0300
экономика
магаданская область
колыма
роснедра
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Правые притоки реки Буркандья и ручья Перевальный" в Магаданской области, начальная цена составляет 108,7 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 6 марта, сами торги пройдут 26 марта. Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых предоставляется на 20 лет. Стартовый платеж составляет 108,742 миллиона рублей, а шаг аукциона - 10,874 миллиона. Месторождение расположено на территории Сусуманского муниципального округа Магаданской области. Его площадь составляет 17,44 квадратного километра. Балансовые запасы россыпного золота по категории С1 составляют около 1301 кг, а забалансовые запасы по категории С1 оцениваются в 19 кг.
магаданская область
колыма
