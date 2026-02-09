Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме - 09.02.2026, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме - 09.02.2026, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Правые притоки реки Буркандья и ручья Перевальный" в Магаданской области, начальная цена составляет | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T17:58+0300
2026-02-09T17:58+0300
экономика
магаданская область
колыма
роснедра
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Правые притоки реки Буркандья и ручья Перевальный" в Магаданской области, начальная цена составляет 108,7 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 6 марта, сами торги пройдут 26 марта. Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых предоставляется на 20 лет. Стартовый платеж составляет 108,742 миллиона рублей, а шаг аукциона - 10,874 миллиона. Месторождение расположено на территории Сусуманского муниципального округа Магаданской области. Его площадь составляет 17,44 квадратного километра. Балансовые запасы россыпного золота по категории С1 составляют около 1301 кг, а забалансовые запасы по категории С1 оцениваются в 19 кг.
магаданская область
колыма
магаданская область, колыма, роснедра
Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЫМА, Роснедра
17:58 09.02.2026
 
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме

Роснедра выставили на аукцион золотоносный участок в Магаданской области

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Правые притоки реки Буркандья и ручья Перевальный" в Магаданской области, начальная цена составляет 108,7 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 6 марта, сами торги пройдут 26 марта. Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых предоставляется на 20 лет. Стартовый платеж составляет 108,742 миллиона рублей, а шаг аукциона - 10,874 миллиона.
Месторождение расположено на территории Сусуманского муниципального округа Магаданской области. Его площадь составляет 17,44 квадратного километра.
Балансовые запасы россыпного золота по категории С1 составляют около 1301 кг, а забалансовые запасы по категории С1 оцениваются в 19 кг.
Стенд компании Роснедра
Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии
17:02
 
Экономика МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЫМА Роснедра
 
 
