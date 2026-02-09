https://1prime.ru/20260209/torgi-867329096.html

Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме

Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме - 09.02.2026, ПРАЙМ

Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота на Колыме

Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Правые притоки реки Буркандья и ручья Перевальный" в Магаданской области, начальная цена составляет | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T17:58+0300

2026-02-09T17:58+0300

2026-02-09T17:58+0300

экономика

магаданская область

колыма

роснедра

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_a091c4a5e3c97754b423413db35a7266.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Правые притоки реки Буркандья и ручья Перевальный" в Магаданской области, начальная цена составляет 108,7 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 6 марта, сами торги пройдут 26 марта. Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых предоставляется на 20 лет. Стартовый платеж составляет 108,742 миллиона рублей, а шаг аукциона - 10,874 миллиона. Месторождение расположено на территории Сусуманского муниципального округа Магаданской области. Его площадь составляет 17,44 квадратного километра. Балансовые запасы россыпного золота по категории С1 составляют около 1301 кг, а забалансовые запасы по категории С1 оцениваются в 19 кг.

https://1prime.ru/20260209/zoloto-867326272.html

магаданская область

колыма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магаданская область, колыма, роснедра