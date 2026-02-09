https://1prime.ru/20260209/tovarooborot-867313751.html

Алиханов оценил объем товарооборота с Саудовской Аравией

экономика

бизнес

россия

саудовская аравия

антон алиханов

минпромторг

торговля

ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Минпромторг рассчитывает, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года превысил 4 миллиардов долларов, заявил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "У нас есть точные данные за 11 месяцев, с января по ноябрь включительно - это 3,6 миллиарда долларов. Мы надеемся, что по итогу года у нас цифра будет больше 4 миллиарда долларов товарооборота", - ответил министр на вопрос о товарообороте между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года. Алиханов добавил, что планирует обсудить сотрудничество с Саудовской Аравией в области горной добычи, металлургии и беспилотных транспортных средств. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.

