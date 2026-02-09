Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов оценил объем товарооборота с Саудовской Аравией - 09.02.2026, ПРАЙМ
Алиханов оценил объем товарооборота с Саудовской Аравией
2026-02-09T12:14+0300
2026-02-09T12:14+0300
экономика
бизнес
россия
саудовская аравия
антон алиханов
минпромторг
торговля
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Минпромторг рассчитывает, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года превысил 4 миллиардов долларов, заявил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "У нас есть точные данные за 11 месяцев, с января по ноябрь включительно - это 3,6 миллиарда долларов. Мы надеемся, что по итогу года у нас цифра будет больше 4 миллиарда долларов товарооборота", - ответил министр на вопрос о товарообороте между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года. Алиханов добавил, что планирует обсудить сотрудничество с Саудовской Аравией в области горной добычи, металлургии и беспилотных транспортных средств. Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
бизнес, россия, саудовская аравия, антон алиханов, минпромторг, торговля
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, торговля
12:14 09.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Минпромторг рассчитывает, что товарооборот между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года превысил 4 миллиардов долларов, заявил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"У нас есть точные данные за 11 месяцев, с января по ноябрь включительно - это 3,6 миллиарда долларов. Мы надеемся, что по итогу года у нас цифра будет больше 4 миллиарда долларов товарооборота", - ответил министр на вопрос о товарообороте между Россией и Саудовской Аравией по итогам 2025 года.
Алиханов добавил, что планирует обсудить сотрудничество с Саудовской Аравией в области горной добычи, металлургии и беспилотных транспортных средств.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.
Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о локализации фармпроизводства
