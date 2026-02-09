https://1prime.ru/20260209/trenazher-867302101.html
Атаки ВСУ не сказались на производительности уникального тренажера на ЗАЭС
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Уникальный тренажёр для обучения персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после атак ВСУ критично не пострадал, обучение и повышение квалификации персонала проходит в постоянном режиме, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов, в прошлом году неоднократно был атакован ВСУ. "Учебно-тренировочный центр и его тренажеры функционируют. На них персонал проходит обучение и повышение квалификации. Более того, в текущем году была расширена линейка направлений подготовки, что указывает на восстановление и даже развитие учебной базы", — сказала Яшина.
