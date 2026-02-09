Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260209/tribune-867329242.html
2026-02-09T18:06+0300
2026-02-09T18:06+0300
банк франции
в мире
ПАРИЖ, 9 фев – ПРАЙМ. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало досрочно уйдет в отставку в июне после более чем 10 лет на посту, сообщила в понедельник газета Tribune. Вильруа де Гало впервые возглавил французский центробанк в 2015 году. По истечении срока его полномочий в 2021 году он был вновь назначен на эту должность. "Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало только что подал в отставку", - говорится в статье. Он окончательно покинет свой пост 1 июня 2026 года, несмотря на то что его мандат должен был завершиться только осенью 2027 года, пишет издание. После отставки Вильруа де Гало возглавит фонд Apprentis d'Auteuil, занимающийся оказанием поддержки подросткам и молодым людям, оказавшимся в трудном положении.
банк франции, в мире
Банк Франции, В мире
18:06 09.02.2026
 
Глава Банка Франции досрочно уйдет в отставку, сообщили СМИ

Tribune: глава Банка Франции де Гало досрочно уйдет в отставку в июне

ПАРИЖ, 9 фев – ПРАЙМ. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало досрочно уйдет в отставку в июне после более чем 10 лет на посту, сообщила в понедельник газета Tribune.
Вильруа де Гало впервые возглавил французский центробанк в 2015 году. По истечении срока его полномочий в 2021 году он был вновь назначен на эту должность.
"Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало только что подал в отставку", - говорится в статье.
Он окончательно покинет свой пост 1 июня 2026 года, несмотря на то что его мандат должен был завершиться только осенью 2027 года, пишет издание. После отставки Вильруа де Гало возглавит фонд Apprentis d'Auteuil, занимающийся оказанием поддержки подросткам и молодым людям, оказавшимся в трудном положении.
Банк Франции В мире
 
 
