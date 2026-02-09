Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, почему иностранные туристы едут в Москву - 09.02.2026
Путин рассказал, почему иностранные туристы едут в Москву
Путин рассказал, почему иностранные туристы едут в Москву - 09.02.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал, почему иностранные туристы едут в Москву
Иностранные туристы едут в Москву, потому что она впечатляет, заявил президент России Владимир Путин. | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Иностранные туристы едут в Москву, потому что она впечатляет, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина. "Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали", - сказал Путин во время встречи с мэром российской столицы.
Путин рассказал, почему иностранные туристы едут в Москву

Путин: иностранные туристы едут в Москву, потому что она впечатляет

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Иностранные туристы едут в Москву, потому что она впечатляет, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина.
"Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали", - сказал Путин во время встречи с мэром российской столицы.
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году
