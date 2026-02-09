https://1prime.ru/20260209/turisty-867320777.html
Путин рассказал, почему иностранные туристы едут в Москву
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Иностранные туристы едут в Москву, потому что она впечатляет, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина. "Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали", - сказал Путин во время встречи с мэром российской столицы.
