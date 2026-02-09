https://1prime.ru/20260209/turizm-867313410.html

Туроператоры рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Самым действенным способом для россиян сэкономить на летнем отдыхе является раннее бронирование, которое позволяет снизить стоимость на 10-20%, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли. "Наиболее действенный вариант сэкономить на летних путешествиях - это раннее бронирование, которое позволяет зафиксировать стоимость тура до начала сезонного роста цен", - отметили в сервисе "Слетать.ру". В пресс-службе туроператора "Алеан" также посоветовали путешественникам обращать внимание на акции раннего бронирования. "Чем ближе даты заезда, тем дороже может обойтись размещение: со старта продаж до пика сезона стоимость проживания может вырасти на 10-20%, поэтому все поездки важно планировать заранее", - добавили в "Алеане". Там также напомнили, что период раннего бронирования сейчас в самом разгаре. "Скидки от 10% до 20% отельеры начали предлагать на старте продаж на лето, еще в конце осени-начале декабря", - указал туроператор. Кроме раннего бронирования значительную экономию обеспечивает выбор дат поездки. "Как правило, самые дорогие заезды приходятся на пик сезона - в июле-августе. В начале летних каникул, с 1 по 20 июня, или уже в бархатный сезон, в сентябре, размещение обойдется дешевле (разница в цене в пределах 10-15% в зависимости от объекта)", - добавили в "Алеане". Туроператор также рассказал, что во время планирования поездки в разгар сезона следует выбирать жилье не в центре курорта. "Например, в Сочи можно остановиться не в Сириусе или Адлере, а в Лазаревском районе (размещение в Лазаревском обойдется дешевле: разница с центральными районами курорта может составлять до 20% по объектам сопоставимого уровня)", - посоветовали эксперты. Сэкономить также можно, выбрав проживание в апартаментах, заключили РИА Новости представители отрасли.

