https://1prime.ru/20260209/turizm-867319654.html
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году - 09.02.2026, ПРАЙМ
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году
Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов, значительная часть из арабских стран, Китая, Индии, сообщил мэр Москвы... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T14:24+0300
2026-02-09T14:24+0300
2026-02-09T14:24+0300
бизнес
россия
москва
китай
индия
сергей собянин
владимир путин
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866240204_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_e6e3a2dff0fd6f405af00f9e271e0b04.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов, значительная часть из арабских стран, Китая, Индии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Мы вообще побьём рекорд – по прошедшему году, я думаю, по предварительным данным, – 26 миллионов туристов. Значительная часть из арабских стран, из Китая, Индии и так далее", - сказал Собянин.
москва
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866240204_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_fd0bcb8d554607f1950c2b59c3482205.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, китай, индия, сергей собянин, владимир путин, туризм
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КИТАЙ, ИНДИЯ, Сергей Собянин, Владимир Путин, Туризм
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году
Собянин: Москву в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов