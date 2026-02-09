Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году - 09.02.2026, ПРАЙМ
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году
Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов, значительная часть из арабских стран, Китая, Индии, сообщил мэр Москвы... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T14:24+0300
2026-02-09T14:24+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов, значительная часть из арабских стран, Китая, Индии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Мы вообще побьём рекорд – по прошедшему году, я думаю, по предварительным данным, – 26 миллионов туристов. Значительная часть из арабских стран, из Китая, Индии и так далее", - сказал Собянин.
14:24 09.02.2026
 
Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году

Собянин: Москву в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов, значительная часть из арабских стран, Китая, Индии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы вообще побьём рекорд – по прошедшему году, я думаю, по предварительным данным, – 26 миллионов туристов. Значительная часть из арабских стран, из Китая, Индии и так далее", - сказал Собянин.
 
