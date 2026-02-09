https://1prime.ru/20260209/turizm-867319654.html

Собянин назвал число туристов, посетивших Москву в 2025 году

09.02.2026

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили рекордные 26 миллионов туристов, значительная часть из арабских стран, Китая, Индии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Мы вообще побьём рекорд – по прошедшему году, я думаю, по предварительным данным, – 26 миллионов туристов. Значительная часть из арабских стран, из Китая, Индии и так далее", - сказал Собянин.

