Эксперт оценил ситуацию с дефицитом электроэнергии на Украине - 09.02.2026
Эксперт оценил ситуацию с дефицитом электроэнергии на Украине
Эксперт оценил ситуацию с дефицитом электроэнергии на Украине
МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет, считает основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный. Украинский энергохолдинг ДТЭК 7 февраля сообщил, что Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве."Очевидно, что ситуация с дефицитом электрической энергии в Украине сохранится еще несколько лет", - сказал Тынный в интервью украинскому изданию "Телеграф". Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
09:59 09.02.2026 (обновлено: 10:15 09.02.2026)
 
Эксперт оценил ситуацию с дефицитом электроэнергии на Украине

Тынный: дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет, считает основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный.
Украинский энергохолдинг ДТЭК 7 февраля сообщил, что Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве.
"Очевидно, что ситуация с дефицитом электрической энергии в Украине сохранится еще несколько лет", - сказал Тынный в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
 
