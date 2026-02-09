https://1prime.ru/20260209/ukraina-867307533.html

Эксперт оценил ситуацию с дефицитом электроэнергии на Украине

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет, считает основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный. Украинский энергохолдинг ДТЭК 7 февраля сообщил, что Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве."Очевидно, что ситуация с дефицитом электрической энергии в Украине сохранится еще несколько лет", - сказал Тынный в интервью украинскому изданию "Телеграф". Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

