Власти Узбекистана посоветовали бизнесу не строить газовые заправки
ТАШКЕНТ, 9 фев – ПРАЙМ. Дефицит природного газа в Узбекистане не позволяет местному бизнесу строить новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станций (АГНКС), заявил заместитель премьер-министра республики Джамшид Ходжаев. "Сейчас разрешения на строительство метановых заправок нет. Они (профильные компании и ведомства - ред.) не могут подать газ даже на существующие АГНКС", - сказал Ходжаев в ходе встречи с предпринимателями, которую транслировала Торгово-промышленная палата Узбекистана на своих ресурсах. Вице-премьер отметил, что запуск газовых заправок в таких условиях может привести к финансовым потерям. "Даже если построите, ваши деньги просто будут заморожены. Метана вам не дадут", - добавил Ходжаев. В декабре работа автомобильных газонаполнительных компрессорные станции в Узбекистане была ограничена, поскольку республика снизила импорт газа из-за технической неисправности в газотранспортной системе. В январе и начале февраля несколько раз также были вновь введены кратковременные ограничения из-за падения давления в магистральных газопроводах. В Узбекистане с 2018 года из-за снижения поставок топлива в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газовых заправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина. Узбекистан для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. В июне 2023 года компания Uzgastrade заключила контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку девяти миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана.
