Власти Узбекистана посоветовали бизнесу не строить газовые заправки - 09.02.2026
Власти Узбекистана посоветовали бизнесу не строить газовые заправки
Власти Узбекистана посоветовали бизнесу не строить газовые заправки - 09.02.2026, ПРАЙМ
Власти Узбекистана посоветовали бизнесу не строить газовые заправки
Дефицит природного газа в Узбекистане не позволяет местному бизнесу строить новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станций (АГНКС), заявил... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T16:09+0300
2026-02-09T16:09+0300
газ
узбекистан
туркмения
казахстан
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
ТАШКЕНТ, 9 фев – ПРАЙМ. Дефицит природного газа в Узбекистане не позволяет местному бизнесу строить новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станций (АГНКС), заявил заместитель премьер-министра республики Джамшид Ходжаев. "Сейчас разрешения на строительство метановых заправок нет. Они (профильные компании и ведомства - ред.) не могут подать газ даже на существующие АГНКС", - сказал Ходжаев в ходе встречи с предпринимателями, которую транслировала Торгово-промышленная палата Узбекистана на своих ресурсах. Вице-премьер отметил, что запуск газовых заправок в таких условиях может привести к финансовым потерям. "Даже если построите, ваши деньги просто будут заморожены. Метана вам не дадут", - добавил Ходжаев. В декабре работа автомобильных газонаполнительных компрессорные станции в Узбекистане была ограничена, поскольку республика снизила импорт газа из-за технической неисправности в газотранспортной системе. В январе и начале февраля несколько раз также были вновь введены кратковременные ограничения из-за падения давления в магистральных газопроводах. В Узбекистане с 2018 года из-за снижения поставок топлива в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газовых заправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина. Узбекистан для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. В июне 2023 года компания Uzgastrade заключила контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку девяти миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана.
https://1prime.ru/20260201/uzbekistan-867096966.html
узбекистан
туркмения
казахстан
газ, узбекистан, туркмения, казахстан, газпром
Газ, УЗБЕКИСТАН, ТУРКМЕНИЯ, КАЗАХСТАН, Газпром
16:09 09.02.2026
 
Власти Узбекистана посоветовали бизнесу не строить газовые заправки

Ходжаев: дефицит газа в Узбекистане не позволяет бизнесу строить новые АГНКС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 9 фев – ПРАЙМ. Дефицит природного газа в Узбекистане не позволяет местному бизнесу строить новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станций (АГНКС), заявил заместитель премьер-министра республики Джамшид Ходжаев.
"Сейчас разрешения на строительство метановых заправок нет. Они (профильные компании и ведомства - ред.) не могут подать газ даже на существующие АГНКС", - сказал Ходжаев в ходе встречи с предпринимателями, которую транслировала Торгово-промышленная палата Узбекистана на своих ресурсах.
Вице-премьер отметил, что запуск газовых заправок в таких условиях может привести к финансовым потерям. "Даже если построите, ваши деньги просто будут заморожены. Метана вам не дадут", - добавил Ходжаев.
В декабре работа автомобильных газонаполнительных компрессорные станции в Узбекистане была ограничена, поскольку республика снизила импорт газа из-за технической неисправности в газотранспортной системе. В январе и начале февраля несколько раз также были вновь введены кратковременные ограничения из-за падения давления в магистральных газопроводах.
В Узбекистане с 2018 года из-за снижения поставок топлива в зимнее время начали вводить временные ограничения работы газовых заправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям.
В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина. Узбекистан для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. В июне 2023 года компания Uzgastrade заключила контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку девяти миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана.
