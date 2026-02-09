https://1prime.ru/20260209/vagon-867334269.html

В России в январе сократился выпуск грузовых вагонов

В России в январе сократился выпуск грузовых вагонов

2026-02-09T21:45+0300

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе 2026 года сократилось на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 2713 единиц, сообщило Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). В частности, выпуск грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тонно-сил снизился на 41,1% и составил 1085 единиц. Капитальный ремонт прошли 1153 грузовых вагона (снижение на 69,6%), деповской ремонт – 19,2 тысяч единиц (снижение на 35,3%). Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники" учреждена в июне 2007 года. Членами организации являются производители железнодорожной техники и комплектующих, перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы подвижного состава, ремонтные организации, инжиниринговые и исследовательские центры, образовательные учреждения. По данным ОПЖТ, на долю членов ассоциации приходится около 90% всей производимой железнодорожной продукции в России.

