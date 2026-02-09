https://1prime.ru/20260209/vens-867331393.html
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере - 09.02.2026, ПРАЙМ
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной... | 09.02.2026, ПРАЙМ
ЕРЕВАН, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере, передает корреспондент РИА Новости. Вэнс находится с визитом в Ереване.Соглашение между правительствами Армении и США о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии было подписано по итогам встречи Пашиняна и Вэнса.
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества в ядерной сфере