https://1prime.ru/20260209/vens-867331393.html

Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере - 09.02.2026, ПРАЙМ

Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T18:54+0300

2026-02-09T18:54+0300

2026-02-09T18:54+0300

мировая экономика

ереван

джей ди вэнс

сша

армения

никол пашинян

https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg

ЕРЕВАН, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере, передает корреспондент РИА Новости. Вэнс находится с визитом в Ереване.Соглашение между правительствами Армении и США о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии было подписано по итогам встречи Пашиняна и Вэнса.

https://1prime.ru/20260121/pashinyan-866761521.html

ереван

сша

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ереван, джей ди вэнс, сша, армения, никол пашинян