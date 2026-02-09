Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/vens-867331393.html
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере - 09.02.2026, ПРАЙМ
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T18:54+0300
2026-02-09T18:54+0300
мировая экономика
ереван
джей ди вэнс
сша
армения
никол пашинян
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
ЕРЕВАН, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере, передает корреспондент РИА Новости. Вэнс находится с визитом в Ереване.Соглашение между правительствами Армении и США о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии было подписано по итогам встречи Пашиняна и Вэнса.
https://1prime.ru/20260121/pashinyan-866761521.html
ереван
сша
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ереван, джей ди вэнс, сша, армения, никол пашинян
Мировая экономика, Ереван, Джей Ди Вэнс, США, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян
18:54 09.02.2026
 
Вэнс и Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Вэнс и Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества в ядерной сфере

© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 9 фев - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере, передает корреспондент РИА Новости.
Вэнс находится с визитом в Ереване.
Соглашение между правительствами Армении и США о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии было подписано по итогам встречи Пашиняна и Вэнса.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян
21 января, 18:23
 
Мировая экономикаЕреванДжей Ди ВэнсСШААРМЕНИЯНикол Пашинян
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала