"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе
2026-02-09T13:05+0300
технологии
бизнес
россия
youtube
rutube
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года составило 82,8 миллиона, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомилось РИА Новости. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в январе. ...Общее количество пользователей (MAU) популярных в России видеохостингов в январе 2026 года: "VK Видео" - 82,8 миллиона человек (декабрь 81,6)", - говорится там. Отмечается, что январская аудитория YouTube упала до 65,9 миллиона против 67,5 миллиона в декабре. А аудитория Rutube в минувшем месяце составила 47,7 миллиона против 48,2 миллиона в декабре. "VK Видео" занял первое место среди видеохостингов и по количеству ежедневных пользователей: в январе его аудитория выросла до 42,2 миллиона против 41,1 миллиона в декабре. Для сравнения: аналогичная аудитория YouTube составила 22 миллиона, а у Rutube - 8,3 миллиона.
