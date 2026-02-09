https://1prime.ru/20260209/video-867315584.html

"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе

"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе - 09.02.2026, ПРАЙМ

"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе

"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T13:05+0300

2026-02-09T13:05+0300

2026-02-09T13:05+0300

технологии

бизнес

россия

youtube

rutube

https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b71fbe43712a5e27106c144af49c7db0.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года составило 82,8 миллиона, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомилось РИА Новости. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в январе. ...Общее количество пользователей (MAU) популярных в России видеохостингов в январе 2026 года: "VK Видео" - 82,8 миллиона человек (декабрь 81,6)", - говорится там. Отмечается, что январская аудитория YouTube упала до 65,9 миллиона против 67,5 миллиона в декабре. А аудитория Rutube в минувшем месяце составила 47,7 миллиона против 48,2 миллиона в декабре. "VK Видео" занял первое место среди видеохостингов и по количеству ежедневных пользователей: в январе его аудитория выросла до 42,2 миллиона против 41,1 миллиона в декабре. Для сравнения: аналогичная аудитория YouTube составила 22 миллиона, а у Rutube - 8,3 миллиона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, youtube, rutube