"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе - 09.02.2026
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе - 09.02.2026, ПРАЙМ
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:05+0300
2026-02-09T13:05+0300
технологии
бизнес
россия
youtube
rutube
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/14/832771400_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b71fbe43712a5e27106c144af49c7db0.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года составило 82,8 миллиона, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомилось РИА Новости. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в январе. ...Общее количество пользователей (MAU) популярных в России видеохостингов в январе 2026 года: "VK Видео" - 82,8 миллиона человек (декабрь 81,6)", - говорится там. Отмечается, что январская аудитория YouTube упала до 65,9 миллиона против 67,5 миллиона в декабре. А аудитория Rutube в минувшем месяце составила 47,7 миллиона против 48,2 миллиона в декабре. "VK Видео" занял первое место среди видеохостингов и по количеству ежедневных пользователей: в январе его аудитория выросла до 42,2 миллиона против 41,1 миллиона в декабре. Для сравнения: аналогичная аудитория YouTube составила 22 миллиона, а у Rutube - 8,3 миллиона.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
технологии, бизнес, россия, youtube, rutube
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, YouTube, RuTube
13:05 09.02.2026
 
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе

Mediascope: "VK Видео" обогнал YouTube по популярности у россиян в январе

© РИА Новости . Валерий Мельников
Cмартфон в руке
Cмартфон в руке - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Cмартфон в руке. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. "VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в России в январе, обогнав YouTube и Rutube: общее количество его пользователей за первый месяц нового года составило 82,8 миллиона, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"VK Видео" стал лидером среди видеохостингов в январе. ...Общее количество пользователей (MAU) популярных в России видеохостингов в январе 2026 года: "VK Видео" - 82,8 миллиона человек (декабрь 81,6)", - говорится там.
Отмечается, что январская аудитория YouTube упала до 65,9 миллиона против 67,5 миллиона в декабре. А аудитория Rutube в минувшем месяце составила 47,7 миллиона против 48,2 миллиона в декабре.
"VK Видео" занял первое место среди видеохостингов и по количеству ежедневных пользователей: в январе его аудитория выросла до 42,2 миллиона против 41,1 миллиона в декабре. Для сравнения: аналогичная аудитория YouTube составила 22 миллиона, а у Rutube - 8,3 миллиона.
 
