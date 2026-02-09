Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РЖД рассказал, как идет строительство ВСМ Москва — Петербург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург и поезда для неё идут по графику, сваривается два вагона этого состава
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург и поезда для неё идут по графику, сваривается два вагона этого состава, рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. "Мы в графике… Разворот по строительству очень быстро произошел", - сообщил Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24" о ходе реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Он отметил, что в настоящее время на стройке ВСМ работает порядка 16 тысяч человек и порядка 8 тысяч единиц техники. Глава РЖД напомнил, что строится и российский поезд для ВСМ. Белозеров рассказал, что из 91 ключевой системы 49 изготовлено, проходят испытания и сертификацию, по 12 - получены окончательные заключения, и они уже готовы к эксплуатации. "Сам поезд: два вагона находятся в сварке. Соответственно, весь набранный темп говорит о том, что мы движемся полным ходом по графику", - заключил Белозеров. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
11:18 09.02.2026
 
Глава РЖД рассказал, как идет строительство ВСМ Москва — Петербург

Гендиректор РЖД Белозеров: строительство ВСМ Москва — Петербург идёт по графику

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург и поезда для неё идут по графику, сваривается два вагона этого состава, рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"Мы в графике… Разворот по строительству очень быстро произошел", - сообщил Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24" о ходе реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Он отметил, что в настоящее время на стройке ВСМ работает порядка 16 тысяч человек и порядка 8 тысяч единиц техники.
Глава РЖД напомнил, что строится и российский поезд для ВСМ. Белозеров рассказал, что из 91 ключевой системы 49 изготовлено, проходят испытания и сертификацию, по 12 - получены окончательные заключения, и они уже готовы к эксплуатации.
"Сам поезд: два вагона находятся в сварке. Соответственно, весь набранный темп говорит о том, что мы движемся полным ходом по графику", - заключил Белозеров.
Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"). Испытание первых составов планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЗеленоградОлег БелозеровМихаил МишустинРЖД"Синара"Росжелдоржелезнодорожный транспортВСМ Москва — Санкт-Петербург
 
 
Заголовок открываемого материала