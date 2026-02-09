https://1prime.ru/20260209/yuan-867308259.html
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 11,19 рубля
Курс китайской валюты в начале новой недели повышается до 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T10:07+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале новой недели повышается до 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,19 рубля.
