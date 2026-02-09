Аналитики заметили первые звоночки нехватки юаней перед Новым годом в КНР

https://1prime.ru/20260209/yuan-867322923.html
Аналитики: в России отмечены признаки нехватки юаней перед Новым годом в КНР
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Рост ставок по юаням на российском денежном рынке является звоночком нехватки китайской валюты, что, впрочем, может быть вызвано приближающимся длинными новогодними праздниками в Поднебесной, полагают эксперты рынка.
Юаневая ставка денежного рынка за неделю резко подскочила - с +0,53% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже до +10,08%, обращает внимание инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. Годом ранее - в январе-феврале 2025 года RUSFARCNY колебался в диапазоне от -0,78% до +0,28% годовых.
В начале текущей недели индикатор составляет +8,92%. Таким образом показатель, еще в декабре 2025 года демонстрировавший отрицательные значения, уже несколько недель как прочно закрепился в плюсе и даже обновил максимум с ноября 2024 года, сигнализируя о сокращении валютной ликвидности.
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,2 рубля
На денежном рынке отмечается повышенный спрос на короткие займы в юанях, констатирует руководитель казначейства ITMS Роман Наумов. "Приближается Китайский Новый год (17 февраля – 3 марта), соответственно участники рынка активно формируют юаневую ликвидность на своих "книгах". Кроме того, у кого-то из крупных игроков подходят даты погашения юаневых кредитов, и они формируют повышенный спрос на юани", - поясняет он.
Рынок юаневой ликвидности переживает самый значительный эпизод волатильности с ноября 2024 года, говорит главный стратег по рынкам облигаций, ставок и валют компании "Эйлер аналитические технологии" Максим Коровин. "Это второй "тревожный звонок" за последние несколько недель: в двадцатых числах января юаневые ставки овернайт также резко росли", - добавляет он.
"Впрочем, учитывая, что дневной объем торгов пока не выбивается из нормального диапазона, нельзя точно говорить, что в системе или у кого-то из участников рынка образовался структурный дефицит ликвидности", - резюмирует Коровин.