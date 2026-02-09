Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже растет третью торговую сессию подряд - 09.02.2026
Курс юаня на Мосбирже растет третью торговую сессию подряд
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник повышается третью торговую сессию подряд на фоне роста ставок по юаням, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.34 мск рос на 3 копейки (+0,3%), до 11,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,21 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,63 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,95 против 6,923 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,31 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в начале недели растет третий торговый день подряд. При этом игроки рынка обращают внимание на рост ставок по юаням в последние дни. Так, юаневая ставка денежного рынка за прошлую неделю резко подскочила - с +0,53% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже до +10,08%. В начале текущей недели индикатор составляет +8,92%. Таким образом показатель, еще в декабре 2025 года демонстрировавший отрицательные значения, уже несколько недель как прочно закрепился в плюсе и даже обновил максимум с ноября 2024 года, сигнализируя о сокращении валютной ликвидности. "Стоит отметить проблемы с юаневой ликвидностью, которые в пятницу уже отразились на валютном рынке", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.33 мск снижалась на 0,3%, до 67,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,5%, до 97,1 пункта. Прогнозы Январская сила российской валюты (доллар опускался ниже 76 рублей) была скорее аномалией, чем нормой при сохраняющихся санкциях и закрытых каналах расчетов, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "На фоне текущего ослабления рубля экспортеры сырья вздохнули чуть свободнее: каждый рубль ослабления - это дополнительная маржа, пусть и небольшая при стагнирующих ценах на нефть. Импортеры, напротив, снова пересчитывают контракты", - добавляет он. По оценкам Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в текущих условиях курсу юаня на Мосбирже пока может быть сложно уйти заметно ниже 11 рублей.
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в понедельник повышается третью торговую сессию подряд на фоне роста ставок по юаням, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.34 мск рос на 3 копейки (+0,3%), до 11,17 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,21 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,63 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,95 против 6,923 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,31 рубля.
Рубль под давлением
Юань на Мосбирже в начале недели растет третий торговый день подряд. При этом игроки рынка обращают внимание на рост ставок по юаням в последние дни.
Так, юаневая ставка денежного рынка за прошлую неделю резко подскочила - с +0,53% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже до +10,08%. В начале текущей недели индикатор составляет +8,92%. Таким образом показатель, еще в декабре 2025 года демонстрировавший отрицательные значения, уже несколько недель как прочно закрепился в плюсе и даже обновил максимум с ноября 2024 года, сигнализируя о сокращении валютной ликвидности.
"Стоит отметить проблемы с юаневой ликвидностью, которые в пятницу уже отразились на валютном рынке", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.33 мск снижалась на 0,3%, до 67,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,5%, до 97,1 пункта.
Прогнозы
Январская сила российской валюты (доллар опускался ниже 76 рублей) была скорее аномалией, чем нормой при сохраняющихся санкциях и закрытых каналах расчетов, полагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"На фоне текущего ослабления рубля экспортеры сырья вздохнули чуть свободнее: каждый рубль ослабления - это дополнительная маржа, пусть и небольшая при стагнирующих ценах на нефть. Импортеры, напротив, снова пересчитывают контракты", - добавляет он.
По оценкам Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в текущих условиях курсу юаня на Мосбирже пока может быть сложно уйти заметно ниже 11 рублей.
