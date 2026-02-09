https://1prime.ru/20260209/yuan-867331792.html
Юань на Мосбирже вырос на две копейки в понедельник
Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T19:13+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки и составил 11,17 рубля.
Новости
ru-RU
