Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира - 09.02.2026
Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира
2026-02-09T23:23+0300
2026-02-09T23:23+0300
общество
мировая экономика
сша
москва
вашингтон
владимир зеленский
владимир путин
стив уиткофф
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b886f0df354996132a436778c9d60a5.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон определил конкретный срок для заключения мира между Москвой и Киевом, его слова приводит The Guardian. "Этот срок — до июня — упомянул президент Зеленский. &lt;...&gt; Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США", — заявил он. Уитакер также добавил, что США стремятся к скорейшему завершению боевых действий. Однако, по его словам, соблюдать такие сроки в существующих условиях зачастую непросто. Мирный процесс на Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В ходе этих встреч обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. Предшествовала переговорам в ОАЭ встреча президента Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как было отмечено в Кремле, США признали, что без разрешения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной на саммите на Аляске, невозможно рассчитывать на устойчивое урегулирование. Одним из ключевых условий Москвы является выход ВСУ из Донбасса.
общество , мировая экономика, сша, москва, вашингтон, владимир зеленский, владимир путин, стив уиткофф, нато, всу
Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Стив Уиткофф, НАТО, ВСУ
23:23 09.02.2026
 
Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Постпред США при НАТО Уитакер опроверг слова Зеленского о крайних сроках заключения мира

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
© AP Photo / Paul Vernon
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон определил конкретный срок для заключения мира между Москвой и Киевом, его слова приводит The Guardian.
"Этот срок — до июня — упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США", — заявил он.
Уитакер также добавил, что США стремятся к скорейшему завершению боевых действий. Однако, по его словам, соблюдать такие сроки в существующих условиях зачастую непросто.

Мирный процесс на Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В ходе этих встреч обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США.
Предшествовала переговорам в ОАЭ встреча президента Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа.
Как было отмечено в Кремле, США признали, что без разрешения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной на саммите на Аляске, невозможно рассчитывать на устойчивое урегулирование. Одним из ключевых условий Москвы является выход ВСУ из Донбасса.
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
