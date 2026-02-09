https://1prime.ru/20260209/zelenskiy-867337547.html
Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон определил конкретный срок для заключения мира между Москвой и Киевом, его слова приводит The Guardian. "Этот срок — до июня — упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США", — заявил он. Уитакер также добавил, что США стремятся к скорейшему завершению боевых действий. Однако, по его словам, соблюдать такие сроки в существующих условиях зачастую непросто. Мирный процесс на Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В ходе этих встреч обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. Предшествовала переговорам в ОАЭ встреча президента Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как было отмечено в Кремле, США признали, что без разрешения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной на саммите на Аляске, невозможно рассчитывать на устойчивое урегулирование. Одним из ключевых условий Москвы является выход ВСУ из Донбасса.
Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира
