Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обратится катастрофой". В Европе забили тревогу из-за положения Зеленского - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/zelenskiy-867338171.html
"Обратится катастрофой". В Европе забили тревогу из-за положения Зеленского
"Обратится катастрофой". В Европе забили тревогу из-за положения Зеленского - 09.02.2026, ПРАЙМ
"Обратится катастрофой". В Европе забили тревогу из-за положения Зеленского
Владимир Зеленский оказался в крайне затруднительноv положении из-за зависимости от внимания СМИ и позиции США, пишет Focus. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T23:32+0300
2026-02-09T23:33+0300
мировая экономика
сша
киев
европа
дмитрий песков
владимир зеленский
всу
оон
василий небензя
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в крайне затруднительноv положении из-за зависимости от внимания СМИ и позиции США, пишет Focus."Пресса быстро поднимает шумиху — и еще быстрее теряет интерес. Именно это может обратиться катастрофой для Зеленского. Его страна по-прежнему охвачена боевыми действиями, гибнут люди, мороз не спадает — только все это происходит в тишине. Конфликт вступил в стадию, когда СМИ утратили к нему интерес. Это затрудняет действия политиков по привлечению финансовых средств и внимания общественности", — говорится в публикации.Как пишет Focus, еще больше ситуацию осложняет зависимость Киева от позиции Вашингтона."В большой военной игре Зеленский стал марионеткой США: он зависит от внешнего финансирования, а теперь еще и от дипломатии переговорщиков Трампа", — отметили в материале.По мнению автора статьи, если глава киевского режима будет продолжать отвергать уступки, то он рискует потерять всякую поддержку Соединенных Штатов. Если же Зеленский пойдет на компромисс, то он утратит легитимность на Украине."Без денег он будет всего лишь главой второсортного государства, скорее актером, чем военачальником", — резюмируется в статье.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260209/orban-867338023.html
https://1prime.ru/20260209/kallas-867337405.html
сша
киев
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, киев, европа, дмитрий песков, владимир зеленский, всу, оон, василий небензя
Мировая экономика, США, Киев, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ВСУ, ООН, Василий Небензя
23:32 09.02.2026 (обновлено: 23:33 09.02.2026)
 
"Обратится катастрофой". В Европе забили тревогу из-за положения Зеленского

Focus: Зеленский зашел в тупик из-за привязанности к СМИ и США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в крайне затруднительноv положении из-за зависимости от внимания СМИ и позиции США, пишет Focus.
"Пресса быстро поднимает шумиху — и еще быстрее теряет интерес. Именно это может обратиться катастрофой для Зеленского. Его страна по-прежнему охвачена боевыми действиями, гибнут люди, мороз не спадает — только все это происходит в тишине. Конфликт вступил в стадию, когда СМИ утратили к нему интерес. Это затрудняет действия политиков по привлечению финансовых средств и внимания общественности", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Это безумие!" Орбан обрушился на Рютте после слов о конфликте с Россией
23:30
Как пишет Focus, еще больше ситуацию осложняет зависимость Киева от позиции Вашингтона.
"В большой военной игре Зеленский стал марионеткой США: он зависит от внешнего финансирования, а теперь еще и от дипломатии переговорщиков Трампа", — отметили в материале.
По мнению автора статьи, если глава киевского режима будет продолжать отвергать уступки, то он рискует потерять всякую поддержку Соединенных Штатов. Если же Зеленский пойдет на компромисс, то он утратит легитимность на Украине.
"Без денег он будет всего лишь главой второсортного государства, скорее актером, чем военачальником", — резюмируется в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Каллас сделала дерзкое заявление о США после случившегося на Олимпиаде
23:19
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Мировая экономикаСШАКиевЕВРОПАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВСУООНВасилий Небензя
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала