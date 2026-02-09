Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины
Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности для Киева
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что документы по гарантиям безопасности для Украины находятся в стадии полной готовности.
"Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был", — заявил он в вечернем обращении в Telegram-канале.
По словам Зеленского на этой неделе ожидаются "важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности".
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочих групп с участием представителей из Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива США включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, которая была выведена на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта рассчитывать нельзя. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.