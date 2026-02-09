Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины - 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что документы по гарантиям безопасности для Украины находятся в стадии полной готовности."Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был", — заявил он в вечернем обращении в Telegram-канале.По словам Зеленского на этой неделе ожидаются "важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности".Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочих групп с участием представителей из Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива США включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, которая была выведена на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта рассчитывать нельзя. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
украина, москва, сша, владимир путин, владимир зеленский, всу
УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ
23:41 09.02.2026 (обновлено: 23:42 09.02.2026)
 
Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности для Киева

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что документы по гарантиям безопасности для Украины находятся в стадии полной готовности.
"Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был", — заявил он в вечернем обращении в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Заявление главы МИД Украины о России вызвало переполох на Западе
23:38
По словам Зеленского на этой неделе ожидаются "важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности".

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочих групп с участием представителей из Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива США включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, которая была выведена на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта рассчитывать нельзя. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
На Западе рассказали о новом дерзком плане ЕС против России
23:35
 
