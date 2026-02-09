https://1prime.ru/20260209/znak-867326871.html

L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России

L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal, которая в 2022 году заявила о временном закрытии магазинов в России, зарегистрировала в стране пять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки о регистрации знаков поступали с января по март 2025 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года. Теперь компания сможет продавать в России масла, парфюмерию, средства по уходу за кожей и волосами, косметику под товарными знаками: Alien, "Мэйбеллин", Pureology Professional Color Care, Lancome и Essie. L'Oreal - французская компания, работает на рынке парфюмерии и косметики. Штаб-квартира располагается в пригороде Парижа.

