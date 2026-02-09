https://1prime.ru/20260209/znak-867326871.html
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России - 09.02.2026, ПРАЙМ
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России
Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal, которая в 2022 году заявила о временном закрытии магазинов в России, зарегистрировала в стране пять... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T17:19+0300
2026-02-09T17:19+0300
2026-02-09T17:19+0300
бизнес
россия
париж
l'oreal
https://cdnn.1prime.ru/img/82788/29/827882970_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_c130cbae761953796ace86249658ee2e.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal, которая в 2022 году заявила о временном закрытии магазинов в России, зарегистрировала в стране пять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки о регистрации знаков поступали с января по март 2025 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года. Теперь компания сможет продавать в России масла, парфюмерию, средства по уходу за кожей и волосами, косметику под товарными знаками: Alien, "Мэйбеллин", Pureology Professional Color Care, Lancome и Essie. L'Oreal - французская компания, работает на рынке парфюмерии и косметики. Штаб-квартира располагается в пригороде Парижа.
https://1prime.ru/20260127/mishustin--866943922.html
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82788/29/827882970_11:0:2592:1936_1920x0_80_0_0_7cb72987c68a1a89664d179d59a9287b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, париж, l'oreal
Бизнес, РОССИЯ, Париж, L'Oreal
L'Oreal зарегистрировала несколько товарных знаков в России
L'Oreal зарегистрировала пять товарных знаков в России
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal, которая в 2022 году заявила о временном закрытии магазинов в России, зарегистрировала в стране пять товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки о регистрации знаков поступали с января по март 2025 года. Роспатент
принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.
Теперь компания сможет продавать в России масла, парфюмерию, средства по уходу за кожей и волосами, косметику под товарными знаками: Alien, "Мэйбеллин", Pureology Professional Color Care, Lancome и Essie.
L'Oreal
- французская компания, работает на рынке парфюмерии и косметики. Штаб-квартира располагается в пригороде Парижа
.
Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков