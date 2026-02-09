https://1prime.ru/20260209/zoloto-867306131.html

Биржевая стоимость золота поднялась выше пяти тысяч долларов

Биржевая стоимость золота поднялась выше пяти тысяч долларов - 09.02.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота поднялась выше пяти тысяч долларов

Биржевая стоимость золота поднимается выше 5 тысяч долларов за тройскую унцию в понедельник утром, сохраняя позитивную динамику недели ранее, следует из данных... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T08:23+0300

2026-02-09T08:23+0300

2026-02-09T09:10+0300

экономика

рынок

торги

comex

золото

биржевые цены на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота поднимается выше 5 тысяч долларов за тройскую унцию в понедельник утром, сохраняя позитивную динамику недели ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 8.07 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 56,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,14%, - до 5 036,59 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 5,76% - до 81,328 доллара за унцию. За предыдущую неделю золото подорожало почти на 5%, по итогам пятницы котировки поднялись на 1,85%. Тем самым биржевая цена золота продолжает коррекцию после резкого спада, который произошёл на рубеже января и февраля и последовал за резким ростом котировок драгметаллов до исторических рекордов. Способность золота стабилизироваться выше уровня в 5 тысяч долларов за унцию играет решающую роль для того, чтобы понять, сможет ли рынок перейти от реактивного отскока к устойчивому росту, прокомментировал агентству Блумберг рыночный аналитик Pepperstone Group Ltd Ахмад Ассири (Ahmad Assiri).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex, золото, биржевые цены на золото