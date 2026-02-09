Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая стоимость золота поднялась выше пяти тысяч долларов - 09.02.2026
Биржевая стоимость золота поднялась выше пяти тысяч долларов
Биржевая стоимость золота поднялась выше пяти тысяч долларов - 09.02.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость золота поднялась выше пяти тысяч долларов
Биржевая стоимость золота поднимается выше 5 тысяч долларов за тройскую унцию в понедельник утром, сохраняя позитивную динамику недели ранее, следует из данных... | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота поднимается выше 5 тысяч долларов за тройскую унцию в понедельник утром, сохраняя позитивную динамику недели ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 8.07 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 56,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,14%, - до 5 036,59 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 5,76% - до 81,328 доллара за унцию. За предыдущую неделю золото подорожало почти на 5%, по итогам пятницы котировки поднялись на 1,85%. Тем самым биржевая цена золота продолжает коррекцию после резкого спада, который произошёл на рубеже января и февраля и последовал за резким ростом котировок драгметаллов до исторических рекордов. Способность золота стабилизироваться выше уровня в 5 тысяч долларов за унцию играет решающую роль для того, чтобы понять, сможет ли рынок перейти от реактивного отскока к устойчивому росту, прокомментировал агентству Блумберг рыночный аналитик Pepperstone Group Ltd Ахмад Ассири (Ahmad Assiri).
08:23 09.02.2026 (обновлено: 09:10 09.02.2026)
 
Биржевая стоимость золота поднялась выше пяти тысяч долларов

Биржевая стоимость золота превысила 5 тысяч долларов за унцию

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота поднимается выше 5 тысяч долларов за тройскую унцию в понедельник утром, сохраняя позитивную динамику недели ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.07 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 56,79 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,14%, - до 5 036,59 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 5,76% - до 81,328 доллара за унцию.
За предыдущую неделю золото подорожало почти на 5%, по итогам пятницы котировки поднялись на 1,85%.
Тем самым биржевая цена золота продолжает коррекцию после резкого спада, который произошёл на рубеже января и февраля и последовал за резким ростом котировок драгметаллов до исторических рекордов.
Способность золота стабилизироваться выше уровня в 5 тысяч долларов за унцию играет решающую роль для того, чтобы понять, сможет ли рынок перейти от реактивного отскока к устойчивому росту, прокомментировал агентству Блумберг рыночный аналитик Pepperstone Group Ltd Ахмад Ассири (Ahmad Assiri).
 
