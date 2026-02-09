Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260209/zoloto-867326272.html
Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии
Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии - 09.02.2026, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии
Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии с разведанными запасами золота свыше 4 тонн со стартовым платежом в 675,98 миллиона рублей,... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T17:02+0300
2026-02-09T17:02+0300
экономика
россия
промышленность
бурятия
иркутская область
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии с разведанными запасами золота свыше 4 тонн со стартовым платежом в 675,98 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Ранее данный участок был выставлен на аукцион в августе 2024 года, тогда стартовый платеж составлял 445,13 миллиона рублей. Заявки принимаются до 6 марта, а сами торги должны пройти 26 марта. Лицензия предоставляется на 20 лет. Начальная цена достигает 675,977 миллиона рублей, а шаг аукциона - 67,598 миллиона. Месторождение расположено на территории Окинского района Бурятии на границе с Иркутской областью. Его площадь составляет 1,65 квадратного километра. Участок недр, передаваемый в пользование, содержит золото из коренных (рудных) месторождений. Для открытой добычи балансовые запасы золота по категории С1 составляют 4314 кг, по категории С2 - 1161 кг. Для подземной добычи балансовые запасы по категории С2 оцениваются в 6169 кг золота. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 составляют 15 тонн, следует из приложения к приказу Дальнедр.
https://1prime.ru/20260203/zoloto-867167381.html
бурятия
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, бурятия, иркутская область, роснедра
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Бурятия, Иркутская область, Роснедра
17:02 09.02.2026
 
Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии

Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение с запасом золота свыше 4 тонн

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснедра"
Стенд компании Роснедра - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Стенд компании "Роснедра". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии с разведанными запасами золота свыше 4 тонн со стартовым платежом в 675,98 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Ранее данный участок был выставлен на аукцион в августе 2024 года, тогда стартовый платеж составлял 445,13 миллиона рублей.
Заявки принимаются до 6 марта, а сами торги должны пройти 26 марта. Лицензия предоставляется на 20 лет. Начальная цена достигает 675,977 миллиона рублей, а шаг аукциона - 67,598 миллиона.
Месторождение расположено на территории Окинского района Бурятии на границе с Иркутской областью. Его площадь составляет 1,65 квадратного километра.
Участок недр, передаваемый в пользование, содержит золото из коренных (рудных) месторождений. Для открытой добычи балансовые запасы золота по категории С1 составляют 4314 кг, по категории С2 - 1161 кг. Для подземной добычи балансовые запасы по категории С2 оцениваются в 6169 кг золота. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 составляют 15 тонн, следует из приложения к приказу Дальнедр.
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Магаданская область вошла в тройку лидеров по открытию месторождений золота
3 февраля, 23:31
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьБурятияИркутская областьРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала