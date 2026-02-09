https://1prime.ru/20260209/zoloto-867326272.html

Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии

2026-02-09T17:02+0300

экономика

россия

промышленность

бурятия

иркутская область

роснедра

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии с разведанными запасами золота свыше 4 тонн со стартовым платежом в 675,98 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Ранее данный участок был выставлен на аукцион в августе 2024 года, тогда стартовый платеж составлял 445,13 миллиона рублей. Заявки принимаются до 6 марта, а сами торги должны пройти 26 марта. Лицензия предоставляется на 20 лет. Начальная цена достигает 675,977 миллиона рублей, а шаг аукциона - 67,598 миллиона. Месторождение расположено на территории Окинского района Бурятии на границе с Иркутской областью. Его площадь составляет 1,65 квадратного километра. Участок недр, передаваемый в пользование, содержит золото из коренных (рудных) месторождений. Для открытой добычи балансовые запасы золота по категории С1 составляют 4314 кг, по категории С2 - 1161 кг. Для подземной добычи балансовые запасы по категории С2 оцениваются в 6169 кг золота. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 составляют 15 тонн, следует из приложения к приказу Дальнедр.

бурятия

иркутская область

2026

