09.02.2026
https://1prime.ru/20260209/zoloto-867332960.html
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара
Биржевая стоимость золота в понедельник вечером растёт на фоне ослабления доллара и ожидании статистических данных из США, следует из данных торгов и... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T20:19+0300
2026-02-09T20:19+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в понедельник вечером растёт на фоне ослабления доллара и ожидании статистических данных из США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 20.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 111,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,25%, до 5 091,96 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 7,85% - до 82,935 доллара за унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на курс доллара и ожидания экономических данных по США. "Сегодня основной фактор, влияющий на цены на золото, — это доллар", - сказал агентству Рейтер руководитель глобального отдела товарной стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), добавив, что растут ожидания слабых экономических данных, особенно в отношении рынка труда. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,67% - до 96,98 пункта. В среду будут опубликованы данные по безработице в стране в январе. Предполагается, что показатель остается на уровне декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 70 тысяч.
20:19 09.02.2026
 
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара

Биржевая стоимость золота растет на фоне ослабления доллара

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в понедельник вечером растёт на фоне ослабления доллара и ожидании статистических данных из США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 20.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 111,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,25%, до 5 091,96 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 7,85% - до 82,935 доллара за унцию, следует из данных торгов.
Аналитики обратили внимание на курс доллара и ожидания экономических данных по США.
"Сегодня основной фактор, влияющий на цены на золото, — это доллар", - сказал агентству Рейтер руководитель глобального отдела товарной стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), добавив, что растут ожидания слабых экономических данных, особенно в отношении рынка труда.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,67% - до 96,98 пункта.
В среду будут опубликованы данные по безработице в стране в январе. Предполагается, что показатель остается на уровне декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 70 тысяч.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Фондовые индексы США растут в понедельник вечером
Заголовок открываемого материала