https://1prime.ru/20260209/zoloto-867332960.html
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара - 09.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара
Биржевая стоимость золота в понедельник вечером растёт на фоне ослабления доллара и ожидании статистических данных из США, следует из данных торгов и... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T20:19+0300
2026-02-09T20:19+0300
2026-02-09T20:19+0300
экономика
биржевые цены на золото
золото
рынок
сша
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_0:29:3536:2019_1920x0_80_0_0_94f681343eb8889cda7f6b66423a1561.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в понедельник вечером растёт на фоне ослабления доллара и ожидании статистических данных из США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 20.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 111,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,25%, до 5 091,96 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 7,85% - до 82,935 доллара за унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на курс доллара и ожидания экономических данных по США. "Сегодня основной фактор, влияющий на цены на золото, — это доллар", - сказал агентству Рейтер руководитель глобального отдела товарной стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), добавив, что растут ожидания слабых экономических данных, особенно в отношении рынка труда. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,67% - до 96,98 пункта. В среду будут опубликованы данные по безработице в стране в январе. Предполагается, что показатель остается на уровне декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 70 тысяч.
https://1prime.ru/20260209/ssha-867332653.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_805:0:3536:2048_1920x0_80_0_0_22f488979ba67bf35a4539c5edfcd216.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые цены на золото, золото, рынок, сша, торги
Экономика, биржевые цены на золото, золото, Рынок, США, Торги
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара
Биржевая стоимость золота растет на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в понедельник вечером растёт на фоне ослабления доллара и ожидании статистических данных из США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 20.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 111,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,25%, до 5 091,96 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 7,85% - до 82,935 доллара за унцию, следует из данных торгов.
Аналитики обратили внимание на курс доллара и ожидания экономических данных по США
.
"Сегодня основной фактор, влияющий на цены на золото, — это доллар", - сказал агентству Рейтер руководитель глобального отдела товарной стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), добавив, что растут ожидания слабых экономических данных, особенно в отношении рынка труда.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,67% - до 96,98 пункта.
В среду будут опубликованы данные по безработице в стране в январе. Предполагается, что показатель остается на уровне декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 70 тысяч.
Фондовые индексы США растут в понедельник вечером