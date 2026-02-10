https://1prime.ru/20260210/aes-867340062.html

Атомный реактор на АЭС "Фламанвиль" запустили спустя месяц после остановки

энергетика

экономика

edf

ПАРИЖ, 10 фев – ПРАЙМ. Атомный реактор EPR на французской АЭС "Фламанвиль", который стал первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, был вновь запущен месяц спустя после остановки из-за сильного шторма, сообщила газета Figaro со ссылкой на энергокомпанию EDF. В начале января реактор EPR был остановлен из-за циклона "Горетти". Это произошло менее чем через месяц после того, как он впервые вышел на полную мощность после подключения к сети в 2024 году. "Атомный реактор EPR на АЭС "Фламанвиль" был вновь запущен в понедельник и подключен к сети спустя месяц после остановки из-за шторма "Горетти", - говорится в статье. Теперь энергоблок будет постепенно наращивать мощность до выхода на максимальный уровень, пишет издание. Новый атомный энергоблок типа EPR "Фламанвиль-3" был впервые подключен к энергосети в конце декабря 2024 года. Его запуск стартовал с опозданием в 12 лет из-за технических затруднений, однако даже после ввода реактора в эксплуатацию его работа неоднократно прерывалась из-за неисправностей. По данным газеты Monde, начальная оценка стоимости проекта выросла по меньшей мере в шесть раз и перевалила за 19 миллиардов евро.

2026

Новости

