Аксенов рассказал о запасах воды в крымских водохранилищах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - ПРАЙМ. Запас воды на 340 дней накоплен питьевыми водохранилищами Крыма без учета поступлений в них воды от осадков, только с начала года притоки составили 76 миллионов кубометров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "В целом, по состоянию на 9 февраля 2026 года, суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова (без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе) составляет порядка 150 миллионов кубометров - достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на протяжении 320-340 суток без учета будущего притока воды", - написал Аксенов в канале в Мах. С начала года в питьевые водохранилища естественного стока Крыма поступило около 76 миллионов кубометров - это составляет половину всего накопленного на сегодня объема воды (150 миллионов кубометров) и 40 % от проектного объема всех водохранилищ Крыма, сообщил он. Поступившие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты: период гарантированного обеспечения водой региона сейчас составляет 156 суток. Для населенных пунктов восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 миллиона кубометров воды, которые аккумулируются в наливных водохранилищах. Всего в Крыму 23 водохранилища, самое крупное - Чернореченское, оно относится к городу Севастополю, восемь из них наливные. В 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.

