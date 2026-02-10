Аксенов рассказал о запасах воды в крымских водохранилищах
Аксенов: в крымских водохранилищах накоплен почти годовой запас воды
Вид на Ялту с горы Ай-Петри.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - ПРАЙМ. Запас воды на 340 дней накоплен питьевыми водохранилищами Крыма без учета поступлений в них воды от осадков, только с начала года притоки составили 76 миллионов кубометров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В целом, по состоянию на 9 февраля 2026 года, суммарный объем наполнения всех водохранилищ полуострова (без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе) составляет порядка 150 миллионов кубометров - достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона в среднем на протяжении 320-340 суток без учета будущего притока воды", - написал Аксенов в канале в Мах.
С начала года в питьевые водохранилища естественного стока Крыма поступило около 76 миллионов кубометров - это составляет половину всего накопленного на сегодня объема воды (150 миллионов кубометров) и 40 % от проектного объема всех водохранилищ Крыма, сообщил он.
Поступившие осадки улучшили ситуацию с водоснабжением Алушты: период гарантированного обеспечения водой региона сейчас составляет 156 суток. Для населенных пунктов восточного Крыма аналогичный период составляет около 194 суток. Здесь потребителям с начала года уже подано 8,8 миллиона кубометров воды, которые аккумулируются в наливных водохранилищах.
Всего в Крыму 23 водохранилища, самое крупное - Чернореченское, оно относится к городу Севастополю, восемь из них наливные. В 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.