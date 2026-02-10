https://1prime.ru/20260210/aviarejs-867341122.html

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – ПРАЙМ. Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды на Чукотке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки. В понедельник все авиарейсы, в том числе борт в Москву, были задержаны на Чукотке до вторника из-за непогоды. "Рейс SU6866 от 9 февраля Анадырь-Шереметьево задержан по причине метеоусловий аэропорта Анадырь. Вылет рейса перенесен на 11 февраля на 15.30 (06.30 мск)", - говорится в сообщении. Вылет рейса Анадырь-Владивосток также задержан до среды из-за непогоды в Анадыре. Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет и прибытие местных рейсов ожидаются во вторник.

