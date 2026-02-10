https://1prime.ru/20260210/aviarejs-867341122.html
Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды
Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды - 10.02.2026, ПРАЙМ
Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды
Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды на Чукотке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T02:55+0300
2026-02-10T02:55+0300
2026-02-10T02:55+0300
бизнес
туризм
россия
анадырь
чукотка
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867341122.jpg?1770681349
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – ПРАЙМ. Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды на Чукотке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки.
В понедельник все авиарейсы, в том числе борт в Москву, были задержаны на Чукотке до вторника из-за непогоды.
"Рейс SU6866 от 9 февраля Анадырь-Шереметьево задержан по причине метеоусловий аэропорта Анадырь. Вылет рейса перенесен на 11 февраля на 15.30 (06.30 мск)", - говорится в сообщении.
Вылет рейса Анадырь-Владивосток также задержан до среды из-за непогоды в Анадыре.
Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет и прибытие местных рейсов ожидаются во вторник.
анадырь
чукотка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, анадырь, чукотка, москва
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Анадырь, Чукотка, МОСКВА
Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды
Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – ПРАЙМ. Авиарейс из Анадыря в Москву вторые сутки переносят из-за непогоды на Чукотке, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки.
В понедельник все авиарейсы, в том числе борт в Москву, были задержаны на Чукотке до вторника из-за непогоды.
"Рейс SU6866 от 9 февраля Анадырь-Шереметьево задержан по причине метеоусловий аэропорта Анадырь. Вылет рейса перенесен на 11 февраля на 15.30 (06.30 мск)", - говорится в сообщении.
Вылет рейса Анадырь-Владивосток также задержан до среды из-за непогоды в Анадыре.
Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет и прибытие местных рейсов ожидаются во вторник.