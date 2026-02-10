https://1prime.ru/20260210/belorussiya-867356739.html
Годовая инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4 процента
МИНСК, 10 фев - ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4% в годовом выражении, сообщил Нацбанк республики. "Согласно данным Национального статистического комитета, в январе 2026 года годовой прирост потребительских цен составил 6,4%. Изменение потребительских цен в январе 2026 года относительно декабря 2025 года составило 0,5%", - говорится в сообщении. В начале января министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии своим постановлением определило показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году. Для января этот показатель установлен на уровне 0,7%. Целевой уровень властей Белоруссии по инфляции на этот год - не более 7%. По данным Национального статистического комитета республики (Белстат), по итогам 2025 года инфляция в Белоруссии составила 6,8%.
