Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4 процента - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/belorussiya-867356739.html
Годовая инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4 процента
Годовая инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4 процента - 10.02.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4 процента
Инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4% в годовом выражении, сообщил Нацбанк республики. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T18:40+0300
2026-02-10T18:40+0300
мировая экономика
белоруссия
нацбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/62/758876276_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_ca9af001e60266a3e0b334dd76600cea.jpg
МИНСК, 10 фев - ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4% в годовом выражении, сообщил Нацбанк республики. "Согласно данным Национального статистического комитета, в январе 2026 года годовой прирост потребительских цен составил 6,4%. Изменение потребительских цен в январе 2026 года относительно декабря 2025 года составило 0,5%", - говорится в сообщении. В начале января министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии своим постановлением определило показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году. Для января этот показатель установлен на уровне 0,7%. Целевой уровень властей Белоруссии по инфляции на этот год - не более 7%. По данным Национального статистического комитета республики (Белстат), по итогам 2025 года инфляция в Белоруссии составила 6,8%.
https://1prime.ru/20260202/turchin-867124216.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/62/758876276_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c81627f54a4c74a57e556cfd2c6685a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, белоруссия, нацбанк
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, Нацбанк
18:40 10.02.2026
 
Годовая инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4 процента

В Белоруссии инфляция в январе составила 6,4% в годовом выражении

© flickr.com / mikestuartwoodФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Флаг Белоруссии. Архивное фото
© flickr.com / mikestuartwood
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 10 фев - ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии в январе составила 6,4% в годовом выражении, сообщил Нацбанк республики.
"Согласно данным Национального статистического комитета, в январе 2026 года годовой прирост потребительских цен составил 6,4%. Изменение потребительских цен в январе 2026 года относительно декабря 2025 года составило 0,5%", - говорится в сообщении.
В начале января министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии своим постановлением определило показатели ежемесячного допустимого роста цен в 2026 году. Для января этот показатель установлен на уровне 0,7%.
Целевой уровень властей Белоруссии по инфляции на этот год - не более 7%. По данным Национального статистического комитета республики (Белстат), по итогам 2025 года инфляция в Белоруссии составила 6,8%.
Флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Турчин рассказал о росте внешнего торгового оборота России и Белоруссии
2 февраля, 15:57
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯНацбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала